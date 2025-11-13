СМИ узнали о потраченных семьей Кадырова в ЦУМе миллионах долларов

Представители российской власти и их близкие за семь лет потратили в московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ) миллиарды рублей. Об этом стало известно благодаря утечке данных одного главных люксовых магазинов страны, которые проанализировали журналисты «Проекта» в рамках исследования «Отцы и деды».

Среди постоянных покупателей ЦУМа они нашли более 600 представителей российской власти и их родственников. Все вместе они потратили на покупки там с 2017 по 2024 год 3,6 миллиарда рублей.

Больше всех денег в ЦУМе оставили родственницы главы Чечни Рамзана Кадырова, которые, по итогам подсчетов издания, заняли три места в топ-5 главных транжир. . Так, его сестра Зулай Кадырова возглавляет рейтинг, потратив в ЦУМе рекордные 219,4 миллиона рублей. Дочь Кадырова Айшат оказалась на третьей строчке с тратами в 176,5 миллиона рублей. Следом идет вторая жена главы Чечни Фатима Хазуева, потратившая в ЦУМе 150,5 миллиона рублей.

Замыкает топ-5 покупателей ЦУМа односельчанин Кадырова, а ныне зампред правительства Чечни Бекхан Таймасханов. Он потратил на покупки 119 миллионов рублей. Вместе близкие Кадырова купили брендовых вещей на 665,4 миллиона рублей.

Единственным вошедшим в топ-5 списка человеком, не связанным с главой Чечни, оказалась жена главы МЧС Александра Куренкова Елена Мильской, которая потратила в в ЦУМе 210 миллионов рублей.

Как пишет «Проект», среди завсегдатаев ЦУМа немало парламентариев, однако их траты выглядят гораздо более скромными на фоне лидеров.

Например, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев потратил там 87,9 миллиона рублей, а сенатор Андрей Клишас — 60,6 миллиона. В то же время жены, дети и другие родственники российских депутатов и сенаторов в тратах на роскошь себя не ограничивают. Так, они занимают более половины из первых 16 строк списка.