EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ узнали о потраченных семьей Кадырова в ЦУМе миллионах долларов

2 минуты чтения 19:57

Представители российской власти и их близкие за семь лет потратили в московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ) миллиарды рублей. Об этом стало известно благодаря утечке данных одного главных люксовых магазинов страны, которые проанализировали журналисты «Проекта» в рамках исследования «Отцы и деды».

Среди постоянных покупателей ЦУМа они нашли более 600 представителей российской власти и их родственников. Все вместе они потратили на покупки там с 2017 по 2024 год 3,6 миллиарда рублей.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Больше всех денег в ЦУМе оставили родственницы главы Чечни Рамзана Кадырова, которые, по итогам подсчетов издания, заняли три места в топ-5 главных транжир. . Так, его сестра Зулай Кадырова возглавляет рейтинг, потратив в ЦУМе рекордные 219,4 миллиона рублей. Дочь Кадырова Айшат оказалась на третьей строчке с тратами в 176,5 миллиона рублей. Следом идет вторая жена главы Чечни Фатима Хазуева, потратившая в ЦУМе 150,5 миллиона рублей.

Замыкает топ-5 покупателей ЦУМа односельчанин Кадырова, а ныне зампред правительства Чечни Бекхан Таймасханов. Он потратил на покупки 119 миллионов рублей. Вместе близкие Кадырова купили брендовых вещей на 665,4 миллиона рублей.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Единственным вошедшим в топ-5 списка человеком, не связанным с главой Чечни, оказалась жена главы МЧС Александра Куренкова Елена Мильской, которая потратила в в ЦУМе 210 миллионов рублей.

Как пишет «Проект», среди завсегдатаев ЦУМа немало парламентариев, однако их траты выглядят гораздо более скромными на фоне лидеров.

Например, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев потратил там 87,9 миллиона рублей, а сенатор Андрей Клишас — 60,6 миллиона. В то же время жены, дети и другие родственники российских депутатов и сенаторов в тратах на роскошь себя не ограничивают. Так, они занимают более половины из первых 16 строк списка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года