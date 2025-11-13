EN
СМИ: любовница Путина прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

2 минуты чтения 13:08 | Обновлено: 13:35
Абитуриентка журфака МГУ Алиса Харчева, которую называют одной из любовниц Владимира Путина, участвовала в финале конкурса красоты «Мисс Россия» в 2011 году, когда предположительно состояла в романтическим отношениях с политиком. На это обратило внимание издание «Проект». Конкурс транслировал телеканал НТВ.

Харчева, как выяснилось, представляла город Королев и вошла в десятку финалисток. Она прошла все этапы, включая дефиле в вечернем платье и купальнике и интервью с жюри. На вопрос о том, как бы она распорядилась 6,5 миллиона долларов, Харчева ответила, что помогла бы родителям и друзьям, «обеспечила собак новыми пуховичками» и вложила часть средств в бизнес.

Жюри также попросило участниц назвать свою фаворитку, и Харчева выбрала представительницу Красноярска Анастасию Машукову. Та в итоге стала вице-мисс, а победительницей оказалась москвичка Наталья Гантимурова, родственница бывшего депутата Госдумы Сергея Маркидонова. Сама Харчева наград не получила и говорила, что пришла на конкурс, чтобы «открыть себя с новой стороны» и «привести в форму».

«Проект» напоминает, что Харчева познакомилась с Путиным в конце 2010 года, когда участвовала в эротическом календаре движения «Наши», созданном к 58-летию премьера. Она была единственной абитуриенткой среди участниц съемки. По данным редакции, после этого девушку начали приглашать в резиденцию Путина, и встречи продолжались около года.

После завершения отношений Харчева поступила в МГИМО, получила квартиру в Москве и стала совладелицей студии загара. Издание также отмечает, что ее отец получает выплаты от АНО «Диалог», которым руководит Владимир Табак. Он был автором идеи календаря.

Фото:НТВ

