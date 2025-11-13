EN
Кремль ответил на заявление о приостановке переговоров с Украиной

13:34 | Обновлено: 14:02

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о приостановке переговоров между Москвой и Киевом. Он назвал заявление украинской стороны «печальным» и добавил, что отказ от диалога приведет Украину к переговорам «с гораздо худших позиций». Об этом сообщает РБК.

Поводом для реакции стали слова замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, участвовавшего в переговорах в Стамбуле. В интервью британской газете The Times он заявил, что возобновленные в 2025 году прямые контакты «принесли ограниченные результаты».

Кислица объяснил это тем, что российская делегация действовала в жестких рамках. «Важно понимать, что в условиях диктатуры вы не можете вести творческие дискуссии с переговорными командами, представляющими диктатора. У них очень жесткие полномочия, и они должны отстаивать любые позиции, которые им были даны», — сказал он журналистам.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», некоторые российские и зарубежные СМИ интерпретировали интервью Кислицы в The Times как сигнал об официальной приостановке переговоров. Однако в самой публикации прямых заявлений об этом не обнаружилось. По словам Кислицы, Киев, хоть и не удивлен отсутствием прорыва на последних встречах, остается открытым к поиску возможностей для продвижения к миру.

Песков, в свою очередь, подчеркнул, что в Кремле обратили внимание на слова украинского дипломата. «Конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день будут ухудшаться», — подчеркнул Песков. Он назвал «печальным» то, что украинская сторона не желает продолжать контакты. А также заявил, что при отсутствии диалога Россия будет продолжать военную операцию до достижения целей, обозначенных Владимиром Путиным.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что переговоры России и США о восстановлении работы дипмиссий и снятии двусторонних «раздражителей» зашли в тупик. Ожидалось, что новые встречи представителей сторон пройдут в начале ноября.

Горящие новости
