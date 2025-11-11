EN
Диалог России и США по нормализации отношений зашел в тупик

15:00

Переговоры России и США о восстановлении работы дипмиссий и снятии двусторонних «раздражителей» приостановлены. Новый раунд консультаций не запланирован, хотя ранее сообщалось о возможности профильных встреч в начале ноября, пишут «Известия» со ссылкой на американское представительство.

Там уточнили, что двусторонний канал был сосредоточен не на украинской повестке или политической нормализации отношений, а на решении конкретных технических вопросов. Речь прежде всего о восстановлении работы посольств и урегулировании визовой ситуации. Сейчас же, по словам собеседников издания, даже эти переговоры остановлены.



 


Прогресса нет и по вопросу возобновления выдачи недипломатических виз. В посольстве США напомнили, что из-за российского запрета на трудоустройство иностранцев такие услуги в Москве больше не предоставляются. Российским гражданам предлагают обращаться в консульства в Астане или Варшаве.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о перспективах новых консультаций, отметил, что диалог идет «не так быстро, как хотелось бы», и заявил о необходимости «разгребать завалы» прошлых этапов взаимодействия. По его словам, Россия рассчитывает обсудить не только восстановление работы посольств, но и возобновление авиасообщения и возврат российской дипломатической собственности.

Последняя встреча по так называемым раздражителям состоялась более полугода назад в Стамбуле. Планировавшийся третий раунд был отменен по инициативе американской стороны, напоминает издание. Осенью появлялись сообщения о возможных консультациях в конце октября или начале ноября, однако стороны не называли даже ориентировочных дат.






Тем не менее контакты на других направлениях продолжаются. В конце октября глава РФПИ и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон и встретился с членом Палаты представителей Анной Паулиной Луной. По итогам визита он сообщил, что обсуждалась идея строительства тоннеля под Беринговым проливом.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают паузу в диалоге США и России с отсутствием прогресса по украинскому вопросу и изменчивой позицией президента США Дональда Трампа, включая его заявления о поставках дальнобойных ракет Киеву и обсуждение новых ядерных инициатив.

Отдельно продолжаются консультации по вопросам стратегической стабильности. Лавров сообщил, что США изучают предложение России еще год соблюдать ограничения ДСНВ после истечения срока действия договора. По оценке экспертов, именно ядерная повестка остается одним из немногих направлений, где между Москвой и Вашингтоном возможен реальный прогресс.

