Крупнейшая газета Италии отказалась публиковать интервью Лаврова

Российское посольство в Италии обвинило крупнейшую итальянскую газету Corriere della Sera в цензуре и «обмане итальянских граждан» после отказа публиковать интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале российской дипмиссии.

«Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение», — говорится в нем.

Редакция итальянского издания оперативно отреагировала на эти обвинения. «МИД России ответил на заранее направленные Corriere della Sera вопросы огромным текстом, полным обвинений и пропагандистских тезисов. На нашу просьбу провести настоящее интервью — с возможностью задать встречные вопросы и оспорить моменты, которые, по нашему мнению, требовали уточнения, — министерство категорически отказало», — заявили там.

При этом представители издания предположили, что российский МИД «думал применить к итальянской газете те же критерии, что и в России, где свобода информации была уничтожена». «Когда министр Лавров захочет дать интервью по канонам свободной и независимой журналистики, мы всегда будем готовы», — добавили в Corriere della Sera.

В свою очередь, ТАСС опубликовал ответы Лаврова на вопросы итальянских журналистов. В них российский министр, в частности, обвиняет европейские власти в разжигании войны и введении в заблуждение собственных граждан.

«[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые «санкции», которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», — заявил Лавров.

Он также утверждал, что большинство европейских стран, входящих в поддерживающую Украину «коалицию желающих», желают в действительности только одного — чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше, «до последнего украинца».

При этом Лавров предположил, что «другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них [европейский властей], видимо, нет».