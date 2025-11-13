EN
Европейская партия взяла пример с «Единой России»

2 минуты чтения 14:53 | Обновлено: 16:13

Депутат литовского Сейма от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» Дайва Ульбинайте внесла на рассмотрение парламента законопроект, напоминающий российские репрессивные законы, которые Кремль использует для ограничения свободы слова и преследования инакомыслящих. Об этом сообщил местный телеканал LRT.

По его данным, инициатива, которую ее автор называет «пакетом информационной обороны», предполагает введение уголовной ответственности за «дезинформацию в интересах другого государства» и «пропаганду агрессивной войны».

Законопроект включает в себя поправки в Закон о публичной информации, Закон об услугах информационного общества, Закон об электронных коммуникациях, а также в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Среди прочего документ предлагает считать «дезинформацией» умышленно создаваемую и распространяемую ложную или вводящую в заблуждение информацию, с помощью которой пытаются обмануть общество и нанести вред национальной безопасности, конституционному строю, выборам или другим жизненно важным интересам государства.

При этом в Уголовный кодекс предполагается внести поправки, вводящие меры ответственности, такие как штраф, арест или лишение свободы за производство и распространение «дезинформации» в интересах другого государства, направленную против безопасности Литвы, а также за публичную пропаганду и оправдание агрессивной войны.

В то же время наказывать «дезинформаторов» автор инициативы предлагает только в случае, если будет доказан их умысел на подрыв национальной безопасности, тогда как просто выражение мнения или журналистскую критику предполагается оставить безнаказанной.

Кроме того, пакет поправок предполагает обязать операторов связи, работающих в Литве, а также соцсети и онлайн-платформы сотрудничать с властями и по запросу оперативно удалять «опасный контент» или ограничивать к нему доступ. За игнорирование таких требований предлагается штрафовать.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года российский парламент во главе с «Единой Россией» принял ряд репрессивных поправок в законодательство, в частности, вводящих административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии, а также распространение «фейков» о ней.

Позже тысячи россиян были привлечены по новым статьям к ответственности за выражение антивоенных взглядов, а также распространение информации о войне в Украине, которая расходится с официальными заявления российских властей.

