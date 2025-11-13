В Госдуме назвали этническую принадлежность Чебурашки

В российской Госдуме во время обсуждения поправок к бюджету страны внезапно разгорелся спор об этнической принадлежности одного из самых популярных сказочных советских и российских героев — Чебурашки.

Поводом для короткой, но горячей дискуссии, как пишет петербургское издание «Фонтанка», стала поправка о финансировании конкурса «Родная игрушка», целью которого является поиск отечественных аналогов зарубежным игрушечным брендам.

«Никаких лабубу. Только наши матрешки», — заявил один из депутатов, чье имя издание не называет. «Ну ладно, может, сделаем шаг вперед от матрешки-то. Чебурашку хоть можно?» — спросил в ответ глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом он предложил собственную гипотезу об этнической принадлежности персонажа, основанную на лоре популярной сказки писателя Эдуарда Успенского. Так, Макаров напомнил, что в произведении говорится о прибытии Чебурашки в Советский Союз в ящике с апельсинами. Далее депутат напомнил, что единственной страной, поставлявшей эти фрукты в СССР, был Израиль.

«Чебурашка-то еврей», — заключил он.

Коллеги Макарова попытались оспорить эту версию, заявив, что апельсины в Советский Союз также поставлялись из Марокко и Испании. Однако глава бюджетного комитета уверенно отверг эти доводы. По его словам, в советское время из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись. «Чебурашка не испанец», — резюмировал Макаров.

Чебурашка — один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» советского писателя Эдуарда Успенского. Его визуальный образ — похожий на плюшевого мишку с непропорционально большими ушами — советский зритель впервые увидел в мультфильме «Крокодил Гена», вышедшем на экраны в 1969 году.