EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые захотели создать духи от тревожности

2 минуты чтения 16:09

Российские ученые работают над созданием ароматических композиций, которые могут снижать тревожность в стрессовых ситуациях. Например, при визите к врачу. Пилотное исследование провели специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ, РУДН, Сколтеха и РГПУ имени Герцена. Они проверили, как запахи лаванды и африканского камня (хирацеума) влияют на состояние человека, пишут «Известия».

В ходе эксперимента испытуемые сидели в стоматологическом кресле и поочередно в течение пяти минут вдыхали три аромата: воду, лавандовое масло и хирацеум. При этом во время теста исследователи фиксировали электроэнцефалограмму, электрокардиограмму участников и оценивали уровень субъективной тревожности по шкале STAI.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Аромат лаванды снизил только субъективное чувство тревоги, почти не влияя на показатели мозговой активности и работу сердца. Запах африканского камня, напротив, не изменил самоощущения участников, но вызвал заметные сдвиги в ЭЭГ и вариабельности сердечного ритма. Эти данные, отмечают исследователи, показывают, что ощущения человека не всегда совпадают с объективными физиологическими реакциями.

Руководитель проекта Центра ИИ МГУ Михаил Лебедев объяснил, что обоняние тесно связано с эмоциональными реакциями и имеет высокий терапевтический потенциал, в том числе для снижения тревожности. По его словам, в будущем подбор «терапевтических ароматов» планируют передать искусственному интеллекту, который сможет анализировать нейрофизиологические и сердечные показатели человека и подбирать молекулы с целенаправленным эффектом. Например, чтобы расслабиться и уснуть или, напротив, избавиться от тревожности, сохранив бодрость.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что подобные исследования могут привести к созданию персонализированных ароматов для различных стрессовых ситуаций, от экзаменов до посещения стоматолога. При этом специалисты отмечают, что доказательная база влияния запахов на психическое состояние пока остается ограниченной, поэтому предстоит провести еще одно исследование на тему.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года