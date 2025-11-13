Ученые захотели создать духи от тревожности

Российские ученые работают над созданием ароматических композиций, которые могут снижать тревожность в стрессовых ситуациях. Например, при визите к врачу. Пилотное исследование провели специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ, РУДН, Сколтеха и РГПУ имени Герцена. Они проверили, как запахи лаванды и африканского камня (хирацеума) влияют на состояние человека, пишут «Известия».

В ходе эксперимента испытуемые сидели в стоматологическом кресле и поочередно в течение пяти минут вдыхали три аромата: воду, лавандовое масло и хирацеум. При этом во время теста исследователи фиксировали электроэнцефалограмму, электрокардиограмму участников и оценивали уровень субъективной тревожности по шкале STAI.

Аромат лаванды снизил только субъективное чувство тревоги, почти не влияя на показатели мозговой активности и работу сердца. Запах африканского камня, напротив, не изменил самоощущения участников, но вызвал заметные сдвиги в ЭЭГ и вариабельности сердечного ритма. Эти данные, отмечают исследователи, показывают, что ощущения человека не всегда совпадают с объективными физиологическими реакциями.

Руководитель проекта Центра ИИ МГУ Михаил Лебедев объяснил, что обоняние тесно связано с эмоциональными реакциями и имеет высокий терапевтический потенциал, в том числе для снижения тревожности. По его словам, в будущем подбор «терапевтических ароматов» планируют передать искусственному интеллекту, который сможет анализировать нейрофизиологические и сердечные показатели человека и подбирать молекулы с целенаправленным эффектом. Например, чтобы расслабиться и уснуть или, напротив, избавиться от тревожности, сохранив бодрость.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что подобные исследования могут привести к созданию персонализированных ароматов для различных стрессовых ситуаций, от экзаменов до посещения стоматолога. При этом специалисты отмечают, что доказательная база влияния запахов на психическое состояние пока остается ограниченной, поэтому предстоит провести еще одно исследование на тему.