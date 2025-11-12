Полюбившие рискованные вложения пенсионеры напугали инвесторов

Американский фондовый рынок переживает «тихую революцию» из-за пожилых людей — они все чаще вкладываются в акции и паевые инвестиционные фонды. Об этом пишет The Economist.

Пожилые люди старше 70 лет сегодня владеют 39% таких активов на рынках США, это почти вдвое больше, чем было в период с 1989 по 2009 год. Пенсионеры полюбили риск, но именно это может стать причиной проблем на фондовом рынке.

Инвесторы старших возрастов, как и более молодые люди, начали страдать от синдрома упущенной выгоды, считают опрошенные эксперты. Они также заметили заметно снизившуюся доходность облигаций, которые в прошлые годы были консервативным инструментом увеличения капитала.

Традиционно финансовые консультанты советуют рассчитывать свою долю вложений в акции по формуле: 100 минус возраст человека. Например, у 75-летнего человека в акции по ней должно быть вложено 25% портфеля, а остальное следует вложить в другие активы, такие как облигации.

Поведение современных пенсионеров пугает инвесторов, поскольку оно способно усугубить проблемы рынка особенно в периоды его спада. Они реже меняют свой портфель даже в неблагоприятные времена, но при этом могут в один день продать свои активы, поскольку будут нуждаться в оплате счетов. Если суммы таких сделок будут достаточно велики, то они углубят показатели спада на всем рынке.

Однако такую точку зрения разделяют не все эксперты. Американские исследователи считают, что традиционное представление о распределении долей в портфеле пожилых людей устарело.

Они изучили данные по 39 странам и пришли к выводу, что инвестиции в исключительно краткосрочные облигации ведут к 39% риску потерять накопления, в то время как сбалансированный портфель ведет к риску в 17%, а инвестиции исключительно в акции — в риску в 7%.