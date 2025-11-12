EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Полюбившие рискованные вложения пенсионеры напугали инвесторов

2 минуты чтения 18:19

Американский фондовый рынок переживает «тихую революцию» из-за пожилых людей — они все чаще вкладываются в акции и паевые инвестиционные фонды. Об этом пишет The Economist.

Пожилые люди старше 70 лет сегодня владеют 39% таких активов на рынках США, это почти вдвое больше, чем было в период с 1989 по 2009 год. Пенсионеры полюбили риск, но именно это может стать причиной проблем на фондовом рынке.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Инвесторы старших возрастов, как и более молодые люди, начали страдать от синдрома упущенной выгоды, считают опрошенные эксперты. Они также заметили заметно снизившуюся доходность облигаций, которые в прошлые годы были консервативным инструментом увеличения капитала.

Традиционно финансовые консультанты советуют рассчитывать свою долю вложений в акции по формуле: 100 минус возраст человека. Например, у 75-летнего человека в акции по ней должно быть вложено 25% портфеля, а остальное следует вложить в другие активы, такие как облигации.

Поведение современных пенсионеров пугает инвесторов, поскольку оно способно усугубить проблемы рынка особенно в периоды его спада. Они реже меняют свой портфель даже в неблагоприятные времена, но при этом могут в один день продать свои активы, поскольку будут нуждаться в оплате счетов. Если суммы таких сделок будут достаточно велики, то они углубят показатели спада на всем рынке. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Однако такую точку зрения разделяют не все эксперты. Американские исследователи считают, что традиционное представление о распределении долей в портфеле пожилых людей устарело. 

Они изучили данные по 39 странам и пришли к выводу, что инвестиции в исключительно краткосрочные облигации ведут к 39% риску потерять накопления, в то время как сбалансированный портфель ведет к риску в 17%, а инвестиции исключительно в акции — в риску в 7%. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года