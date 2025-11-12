Россиян предупредили о возможном полном запрете выдачи шенгенских виз

Власти стран ЕС могут полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в кулуарах Российского винодельческого форума.

«Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо», — сказал он.

В то же время Кондратьев отметил, что лично его не взволновала недавняя новость о запрете выдачи россиянам многократных шенгенских виз. «Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас стоят задачи приоритетные, прежде всего, по въезду в Россию туристов. И мне кажется, что в России сейчас сформированы все условия для развития туризма. Для того, чтобы можно было бы заместить европейский отдых. Он ничем не хуже», — пояснил Кондратьев.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

7 ноября стало известно, что россияне больше смогут получить многократные шенгенские визы на территории России. О соответствующем решении сообщила Европейская комиссия.

Там пояснили, что теперь россиянам, желающим оформить шенгенскую визу в России, необходимо подавать отдельное заявление для каждой поездки на территорию стран-участниц Шенгенского соглашения.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

В то же время возможность получить шенгенскую мультивизу сохраняется для тех россиян, которые будут обращаться за ней в дипломатические представительства за пределами Российской Федерации.

Свое решение об ужесточении правил выдачи шенгенских виз на территории России в Еврокомиссии объяснили необходимостью борьбы с «использованием миграции как оружия, актами саботажа и потенциальными злоупотреблениями визами».