СМИ: россиян обвинили в «охоте на людей» ради развлечения

Граждане России, США и Италии подозреваются в участии в «человеческих сафари», происходивших в 1990-е годы в боснийской столице Сараево, пишет The Telegraph. По данным журналистов, дело сейчас расследуют итальянские власти. Утверждается, что состоятельные иностранцы платили сербским военным десятки тысяч евро в пересчете на современные деньги, чтобы самостоятельно расстреливать мирных жителей, в том числе и детей.

Стрелять в жителей осажденной столицы Боснии и Герцеговины иностранцам разрешали вооруженные формирования под командованием Радована Караджича, пишет The Telegraph. В 2019 году Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению за военные преступления и преступления против человечности.

«Ха-ха я убью снова» Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет Криминал 10 минут чтения

«Эти убийства имели свою цену: дети стоили дороже, затем мужчины, желательно в форме и с оружием, женщины и, наконец, старики, которых можно было убивать бесплатно», — рассказал знакомый с ходом расследования итальянский журналист и писатель Эцио Гаваццени.

Такие «туристы» в материале называются «снайперами выходного дня» — они платили около 80-100 тысяч современных евро за участие в расстреле мирных жителей из снайперских винтовок.

При этом опрошенные эксперты заявили, что если такие «туристы» действительно приезжали в Боснию, то их количество, вероятно, было небольшим. Находившиеся в те годы на территории бывшей Югославии иностранные специалисты слышали в основном о россиянах и греках, воюющих за сербские формирования.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

Единственным задокументированным случаем, похожим на расследуемые инциденты, является обстрел Сараево из пулемета российским писателем Эдуардом Лимоновым в 1992 году, этот эпизод был заснят на камеру, отмечают журналисты.

О наличии таких «туристов» рассказывают бывшие боснийские и американские силовики, один из которых, бывший морской пехотинец США Джон Джордан, подтвердил информацию о расстрелах во время трибунала по бывшей Югославии в 2007 году. Ветераны сербских формирований на территории Боснии считают информацию ложью.