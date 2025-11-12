EN
Экономика

Крупные переводы самому себе Центробанк будет считать мошенничеством

2 минуты чтения 10:25 | Обновлено: 11:53
Крупные переводы самому себе Центробанк будет считать мошенничеством

Переводы крупных сумм самому себе по системе быстрых платежей (СПБ) будут включены Банком России в перечень мошеннических признаков. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сказал Уваров.

По его словам, банки будут рассматривать мошеннические действия, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не отправлял никаких средств. Уваров отметил, что соответствующий приказ Центробанк опубликует в ближайшее время.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Представитель регулятора добавил, что текущий перечень признаков мошеннических операций состоит из шести пунктов. По его словам, часть из них совпадает с мерами, которые с сентября применяются для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах.

«Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер», — рассказал Уваров.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Он объяснил, что этот критерий важен для снижения числа случаев, когда мошенники «заражают телефон вирусной программой» и «дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищая деньги».

В начале ноября стало известно, что российские банки стали все чаще блокировать операции своих клиентов, когда те делают переводы между собственными счетами. Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина сообщила, что поводом для блокировки становятся часто повторяющиеся операции или переводы крупных сумм.

Фото:Alamy

