Общество

Землю накрыла экстремальная магнитная буря

2 минуты чтения 13:24

Ученые зафиксировали на Земле мощную магнитную бурю, которая почти достигла высшего уровня G5. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, она вызвана приближением трех плазменных облаков.

«К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток», — сообщили в Лаборатории.

Отмечается, что причиной всему стал мощный выброс плазмы от самой сильной в этом году вспышки X5.1. По информации ученых, один из выбросов, движущийся последним к Земле, мог «толкать» и «сдавливать» более медленные плазменные облака, что привело к резкому росту температуры, плотности и магнитных характеристик всей массы плазмы.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

«Из поступающих «битых» данных можно лишь понять, что в окрестностях Земли регистрируются исключительно высокие плотность и температура плазмы, превышающие обычные в десятки раз, а также очень большие значения индукции магнитного поля, находящиеся на уровне исторических пиков», — рассказали в Лаборатории.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что уровень возмущений геомагнитного поля продолжает расти. Индекс Kр, отражающий силу этих возмущений, достиг 8,67, что соответствует магнитной буре категории G4,7. По словам метеоролога, это значение можно считать экстремальным, близким к максимальному. «На Земле начался экстремальный геомагнитный шторм», — написал он.

На фоне сообщений о мощнейшей магнитной буре председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров заявил, что доказательств ее влияния на здоровье и самочувствие людей не существует.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

«Я считаю, что для такого воздействия нет никаких — ни теоретических, ни наблюдательных — оснований. По моему мнению, все сводится к психосоматике, или, попросту, к внушению. Мне приходилось читать обширные материалы конференций по магнитной терапии. Если врач убеждает пациентов в благотворном воздействии магнитных полей, то так они и действуют в большинстве случаев. А если врач предупреждает, что воздействие может быть и неблагоприятным, то многие больные заявляют об ухудшении самочувствия», — сказал он в разговоре с RTVI.

По его словам, магнитные поля не воздействуют на людей напрямую. На их самочувствие влияет совокупность погодных факторов, зависящих от ионизирующего излучения Солнца, с которым, в свою очередь, связаны и магнитные бури, добавил Александров.

