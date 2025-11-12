EN
EN
Экономика

Бюджет России оказался зависимым от «чуда»

14:45 | Обновлено: 15:04
Дефицит российского бюджета в 2025 году, который, согласно прогнозам Минфина России, должен составить 2,6% ВВП, будет выполнен только, если случится «чудо». Об этом пишет известный немецкий экономист Янис Клюгге, ссылаясь на результаты собственного анализа.

Так, согласно официальным данным российского финансового ведомства, по итогам 2025 года расходы федерального бюджета должны составить 42,8 триллиона рублей, а доходы — 37,1 триллиона рублей. Таким образом дефицит должен составить 5,7 триллиона рублей.

Однако, как утверждает Клюгге, достичь запланированного Минфином по доходам результата будет практически невозможно. Кроме того, как отмечает экономист, к концу сентября Россия потратила уже 72% от этой суммы, а к концу октября — 80%.

В то же время, если судить по статистике исполнения российского бюджета в 2011-2024 года, к исходу сентября как правило уровень исполнения бюджета находится на уровне 66%, а к концу октября — 74%.

Основываясь на этих данных, эксперт предполагает, что общий объем расходов в 2025 году составит 45,3 триллиона рублей, что на 2,5 триллиона больше запланированного. Таким образом общие расходы России в 2025 году будут примерно на 1% ВВП выше ожидаемых, в то время как доходы будут практически на уровне целевого показателя к концу 2025 года. В результате общий дефицит российского бюджета в текущем году, вероятно, составит не 2,6% ВВП, как прогнозирует Минфин, а 3,5% ВВП.

11 ноября министерство финансов России опубликовало обновленные данные, согласно которым по итогам десяти месяцев 2025 года дефицит федерального бюджета вырос до 4,19 триллиона рублей. По подсчетам специалистов ведомства, за январь-сентябрь этого года расходы превышали доходы государства на 3,787 триллиона рублей.

В итоге Минфин сообщил, что текущий показатель дефицита бюджета составляет почти 2% российского ВВП, а к концу года расходы превысят доходы на 5,74 триллиона рублей, что будет означать исполнение годового федерального бюджета с дефицитом в 2,6% ВВП страны.

Фото:Alamy

