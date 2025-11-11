EN
Экономика

Дыра в российском бюджете стала еще больше

2 минуты чтения 20:26 | Обновлено: 20:28

Дефицит бюджета России по итогам десяти месяцев 2025 года вырос до 4,19 триллиона рублей, следует из обновленных данных Минфина. В октябре власти увеличили показатель дефицита бюджета, по итогам подсчета за январь-сентябрь этого года расходы превышали доходы на 3,787 триллиона рублей.

Текущий показатель дефицита бюджета эквивалентен почти 2% российского ВВП. Власти ожидают, что бюджет в 2025 году будет исполнен с дефицитом в 2,6% ВВП, а расходы превысят доходы на 5,74 триллиона рублей.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

В январе-октябре 2025 года доходы бюджета выросли на 0,8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и достигли 29,924 триллиона рублей. Расходы при этом составили 34,113 триллиона, год к году они выросли на 15,4%. 

Минфин отмечает, что в октябре государство смогло снизить расходы на 4,1%. Нефтегазовые доходы бюджета составили 7,498 триллиона, по сравнению с прошлым годом они снизились на 21,4% — Минфин объясняет это снижением мировых цен на нефть. В министерстве считают, что поступления в бюджет по этому пункту могут снизиться и в дальнейшем. 

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Ненефтегазовые доходы составили 22,425 триллиона рублей, показав рост на 11,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти данные в Минфине объяснили показателями инфляции и охлаждением внутреннего спроса. 

В абсолютных числах дефицит бюджета за первые 10 месяцев 2025 года вырос на 4,314 триллиона рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Минфин отмечает, что показатели дефицита превышают целевые, и ожидает снижения ненефтегазовых доходов в последние два месяца текущего года.

