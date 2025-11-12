Российские банки побили рекорд по отказам в кредитах

Доля отказов россиянам по заявкам на розничные кредиты в октябре достигла 82% — это максимум за последний год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с сентябрем показатель вырос почти на четыре процентных пункта, а по сравнению с октябрем прошлого года — на шесть.

По информации НБКИ, банки сегодня отклоняют восемь из десяти заявок на потребительские и POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. Наибольшее число отказов зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,4%) и Омской (83,4%) областях, а также в Краснодарском (83,1%) и Алтайском (82,7%) краях. Меньше всего отказывают в Нижегородской и Воронежской областях (по 78,2%), Удмуртии (78,4%) и Белгородской области (78,7%).

Россию накрыл топливный кризис Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры Экономика 4 минуты чтения

В Москве и Санкт-Петербурге показатель отказов составил 79,2% и 79,6% соответственно. Однако именно в этих регионах зафиксирован самый заметный рост количества отказов по сравнению с предыдущим месяцем, почти на пять процентных пунктов.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки действуют осторожно из-за высокой ключевой ставки и ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Он напомнил, что в октябре ЦБ снизил ставку до 16,5%, но этого, по его мнению, пока недостаточно, чтобы вернуть на рынок заемщиков с хорошей кредитной историей.

Эксперты связывают рост числа отказов с ужесточением требований Центробанка и усилением контроля за долговой нагрузкой граждан. С июля 2025 года Банк России ввел ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Теперь банки могут направлять не более 15% от квартального объема выдач клиентам, у которых на погашение займов уходит от 50 до 80% дохода. Для тех, чьи выплаты превышают 80% дохода, лимит еще строже — не больше 3% всех кредитов.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

По словам экономистов, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить образование «кредитного пузыря» и рост просроченной задолженности, которая к середине года достигла рекордных 1,5 триллиона рублей. Профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау считает, что банки теперь ориентируются не на количество выданных займов, а на их качество. Они отдают предпочтение клиентам с высоким доходом и безупречной кредитной историей.

В свою очередь, экономист Ходжа Кава отмечает, что при нынешних ограничениях получить новый кредит становится сложно даже тем, кто исправно обслуживает долги. По его словам, это фактически отрезает от банковского кредитования значительную часть платежеспособных граждан и может привести к росту интереса к микрофинансовым организациям, где условия хуже.

Аналитики ожидают, что восстановление кредитной активности возможно не ранее второй половины 2026 года, но при условии дальнейшего снижения ключевой ставки и роста реальных доходов населения. Пока же, отмечают эксперты, Центробанк сознательно охлаждает рынок, чтобы сдержать инфляцию и не допустить дальнейшего роста долговой нагрузки.