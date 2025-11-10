СМИ раскрыли подробности о новом сборе для бизнеса

Власти готовятся ввести так называемый «технологический сбор» для бизнеса. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике уже разработаны и находятся на рассмотрении правительства, сообщают «Ведомости». Взимать сбор планируется с сентября 2026 года. По задумке авторов, эта мера позволит защитить отечественных производителей.

По данным источников телеграм-канал Faridaily, новый сбор будет распространяться на такую продукцию, в которой «есть микроэлектронная начинка». Речь идет как об импортной потребительской электронике — смартфонах, ноутбуках, телевизорах и бытовой технике, — так и о промышленном оборудовании. Перечень товаров предстоит утвердить правительству, и он будет расширяться поэтапно.

Плательщиками станут импортеры и российские производители вне зависимости от уровня локализации. Источники «Ведомостей» уточняют, что ставка сбора будет устанавливаться отдельно для каждого вида продукции и зависеть от ее стоимости. Максимальная фиксированная ставка для самых дорогих устройств не превысит пяти тысяч рублей. Один из собеседников Faridaily отметил, что размер будущих платежей планируется держать «по копеечке».

Российские производители смогут компенсировать уплаченный сбор за счет отраслевых мер поддержки, но строго при соответствии критериям локализации. Собранные средства направят на развитие радиоэлектроники и микроэлектронной промышленности. Администратором сбора станет Минпромторг, но отдельный оператор для его реализации еще не выбран. По данным «Ведомостей», им не станет Центр развития перспективных технологий, который отвечает за маркировку товаров в России.

По информации Faridaily, помимо сбора, власти намерены обязать производителей и импортеров маркировать технику в системе «Честный знак». Сейчас обязательной маркировке подлежат только фотоаппараты и часть оборудования к ним.

Собеседники издания считают, что расходы на новый сбор и маркировку в итоге лягут на покупателей. Для личного ввоза техники из-за границы послабления, скорее всего, сохранятся, но точные правила станут известны после публикации нормативных актов.