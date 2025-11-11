EN
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне

2 минуты чтения 18:31

В чеченском селе Ишхой-Юрт 42 человека пострадали при обрушении деревянного балкона во время похорон, сообщает «Сапа Кавказ» со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Гудермесского района. 

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Baza, во время церемонии прощания с усопшим балкон не выдержал большого количества людей и рухнул. Телеграм-канал «112» сообщает, что собравшиеся наблюдали за траурным шествием, которое двигалось по Интернациональной улице.

Все пострадавшие доставлены в местную больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет «112».

СК Чечни объявил о начале доследственной проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса). О начале проверки сообщила и республиканская прокуратура. По информации ведомства, обрушившаяся конструкция также служила навесом.

На прошлой неделе в Воронеже трехлетний ребенок провалился в шахту лифта, оперевшись на одну из его дверей. По словам его отца, мальчик получил ушибы и гематомы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг.

Кризисная группа «СК SOS», помогающая эвакуировать ЛГБТ-людей, оказавшихся в смертельной опасности на Северном Кавказе, ранее сообщила, что чеченская семья организовала фальшивые похороны своего родственника-гея, чтобы вывезти его из республики. По словам правозащитников, перед этим мужчину пытали полицейские, а потом передали его родственникам, рассчитывая, что они решат его убить. В «СК SOS» не привели подробностей этой истории и отметили, что это произошло несколько лет назад.

