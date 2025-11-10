EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Украина может лишиться поддержки одного из ближайших сторонников из-за подрыва «Северных потоков»

2 минуты чтения 14:51

Поддержка Украины со стороны Германии может быть пересмотрена из-за результатов расследования подрывов на «Северных потоках», которые произошли в сентябре 2022 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ). 

Следователи из ФРГ пришли к выводу, что подрыв был осуществлен элитным подразделением украинской армии под контролем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Сейчас следователи выдали семь ордеров на арест граждан Украины, среди которых трое военнослужащих украинского спецподразделения и четыре опытных глубоководных водолаза, отмечают журналисты.

Расследование происходит на фоне роста цен на энергоносители внутри Германии и требований партии «Альтернатива для Германии» сократить поддержку Украины. Эта партия является самой популярной среди немецких избирателей.

Источники издания рассказали, что окружение канцлера ФРГ Фридриха Мерца надеется справиться с потенциальным кризисом, поскольку немецкое общество успело привыкнуть к мысли, что власти Украины причастны к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

Однако судебное разбирательство может обострить отношения между Германией и Украиной, пишет WSJ. Издание напоминает, что Берлин является крупнейшим финансовым донором Киева, а также поставляет ему часть самых востребованных военных систем, например, ПВО. 

Ранее СМИ сообщили о временном прекращении поставок вооружений для стран НАТО из США в связи с приостановкой работы американского правительства. Часть закупаемого оружия государства альянса затем поставляют Украине.

Эта схема поставок в Украину из США заработала летом 2025 года, об одобрении отправки первой партии вооружений по новым правилам стало известно в сентябре. Ранее СМИ сообщали, что шатдаун привел к паузам в обсуждении будущих поставок.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке