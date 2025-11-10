СМИ: Украина может лишиться поддержки одного из ближайших сторонников из-за подрыва «Северных потоков»

Поддержка Украины со стороны Германии может быть пересмотрена из-за результатов расследования подрывов на «Северных потоках», которые произошли в сентябре 2022 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Следователи из ФРГ пришли к выводу, что подрыв был осуществлен элитным подразделением украинской армии под контролем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

Сейчас следователи выдали семь ордеров на арест граждан Украины, среди которых трое военнослужащих украинского спецподразделения и четыре опытных глубоководных водолаза, отмечают журналисты.

Расследование происходит на фоне роста цен на энергоносители внутри Германии и требований партии «Альтернатива для Германии» сократить поддержку Украины. Эта партия является самой популярной среди немецких избирателей.

Источники издания рассказали, что окружение канцлера ФРГ Фридриха Мерца надеется справиться с потенциальным кризисом, поскольку немецкое общество успело привыкнуть к мысли, что власти Украины причастны к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Однако судебное разбирательство может обострить отношения между Германией и Украиной, пишет WSJ. Издание напоминает, что Берлин является крупнейшим финансовым донором Киева, а также поставляет ему часть самых востребованных военных систем, например, ПВО.

Ранее СМИ сообщили о временном прекращении поставок вооружений для стран НАТО из США в связи с приостановкой работы американского правительства. Часть закупаемого оружия государства альянса затем поставляют Украине.

Эта схема поставок в Украину из США заработала летом 2025 года, об одобрении отправки первой партии вооружений по новым правилам стало известно в сентябре. Ранее СМИ сообщали, что шатдаун привел к паузам в обсуждении будущих поставок.