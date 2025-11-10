Ученые нашли связь между употреблением алкоголя и карьерным успехом

Злоупотребление алкоголем юном возрасте может быть связано с более высокими карьерными достижениями в будущем. К такому выводу пришел норвежский социолог Вилли Педерсен, пишет The Times.

Вместе с коллегами он провел масштабное исследование на эту тему. Оно продолжалось 18 лет и охватило более трех тысяч участников в возрасте от 13 до 31 года. В результате социологи обнаружили, что люди, которые начали регулярно выпивать в компании в позднем подростковом возрасте или после 20 лет, в последующие годы чаще имели более высокий уровень образования и дохода. При этом те, кто начал злоупотреблять алкоголем еще в раннем подростковом возрасте, напротив, демонстрировали худшие жизненные показатели.

По словам Педерсена, полученные им данные показывают значимую статистическую корреляцию. Он предположил, что алкоголь может работать как социальный инструмент, который помогает людям легче общаться и заводить полезные знакомства, которые со временем могут влиять на карьеру.

Исследователь подчеркивает, что возможная польза связана не с физиологическим действием алкоголя, а с его социальной функцией и групповыми практиками. В качестве примера Педерсен приводит студенческий Буллингдонский клуб в Оксфорде, члены которого известны своими шумными вечеринками и эксцентричными выходками. Он указывает, что организация объединяла многих будущих политиков, включая нескольких премьер-министров Великобритании. Этот факт, по мнению социолога, подчеркивает значимость неформальных контактов, формирующихся в таких группах.

В то же время Педерсен подчеркивает, что выявленная им корреляция не означает причинно-следственной связи. По его словам, более успешная карьера может объясняться не употреблением алкоголя, а социальным окружением. Например, потому что молодые люди с благополучными стартовыми возможностями чаще оказываются в сообществах, где коллективные вечеринки — часть нормы. Кроме того, в Норвегии, например, алкоголь остается дорогим удовольствием, поэтому возможность регулярно участвовать в таких встречах сама по себе свидетельствует о доступе к ресурсам и принадлежности к определенным социальным кругам.