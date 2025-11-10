EN
Криминал

Мужчина убил 8-летнюю падчерицу за просьбу покормить ее

2 минуты чтения 15:56

В Подмосковье мужчину арестовали за убийство 8-летней падчерицы. Преступление было совершено почти 30 лет назад, и все это время девочка считалась пропавшей без вести. Убийцу удалось установить во время пересмотра дела. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, в марте 1997 года тогда еще 36-летний житель города Кашира находился дома вместе с падчерицей. Согласно материала дела, между ними произошла ссора из-за просьб девочки покормить ее, и во время этой ссоры отчим убил ребенка.

На следующее утро он, по версии СК, попытался скрыть преступление: положил тело в сумку, вывез в другой район города и закопал в подвале многоэтажного дома. Об исчезновении ребенка позже заявила в полицию родственница, однако установить обстоятельства пропажи тогда не удалось.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

В октябре 2025 года дело об исчезновении девочки пересмотрели в рамках проверки нераскрытых преступлений прошлых лет. Следователи выяснили, что первоначально был проведен не весь комплекс мероприятий, поэтому было принято решение возобновить расследование. Мужчину нашли и задержали.

Во время допроса, по информации СК, он рассказал об обстоятельствах произошедшего и указал место, где закопал тело девочки. А в ходе поисковых работ в подвале жилого дома были обнаружены детские останки. Их направили на экспертизу. Следователи также провели очные ставки, допросы и проверку показаний на месте.

Ранее жителя Свердловской области приговорили к девяти годам колонии за убийство знакомого, совершенное после игры в в «камень, ножницы, бумага». Как он рассказал следователям, вместе с компанией приятелей они выпивали и решили сыграть в детскую игру, поставив на кон жизнь. В соответствие с договоренностями, проигравшей был зарезан победителем.

