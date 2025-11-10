Добивавшийся признания его живым россиянин умер

Ошибочно признанный умершим житель города Орска в Оренбургской области умер, так и не добившись признания себя живым. Об этом сообщил региональный телеграм-канал «Инцидент Оренбург».

По его данным, мужчина, чье имя не называется, узнал о том, что официально он «мертв», минувшей весной. Тогда местный ЗАГС оформил на его имя свидетельство о смерти. Поводом для этого стало ошибочное опознание — за труп мужчины его знакомые приняли непознанное тело.

Узнав об ошибке властей, мужчина попытался исправить ситуацию. В этом ему помогала сестра, которая написала соответствующее заявление о том, что ее брат жив.

Однако, по данным телеграм-канала, в минувшем октябре мужчина скончался, так и не добившись от властей официального признания себя живым. При этом из-за бюрократической ошибки у семьи покойного возникли проблемы с его погребением.

Оказалось, что из-за уже существующего свидетельства о смерти на его имя, выданного еще весной, ЗАГС не может оформить новое, датированное уже октябрем 2025 года.

В результате родным умершего пришлось обращаться в суд. Лишь после того, как Октябрьский районный суд Орска постановил аннулировать ошибочную запись о смерти горожанина, семья смогла его похоронить.

В ноябре 2024 года стало известно о жительнице Санкт-Петербурга, которая в течение шести лет не получала пенсию из-за ошибочного признания ее умершей. Как сообщалось, свидетельство о смерти на основании «ошибочных данных» городской ЗАГС оформил еще в 2016 году. На этом основании ей перестали платить пенсию, а суд, в который она обратилась, отказался аннулировать ошибочные документы.

В результате судебная тяжба растянулась на годы и добиться своего официального признания живой женщине удалось лишь к 2022 году. После этого ей снова начали платить пенсию, однако добиться получения выплат положенных за шесть лет, пока она была «мертвой», пенсионерке так и не удалось.