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Общество

Россиянку ошибочно признали мертвой и шесть лет не платили ей пенсию 

14:38 19.11.2024

Жительницу Санкт-Петербурга по ошибке признали мертвой и шесть лет не платили ей пенсию. Прокуратура города сообщила, что суд обязал региональное отделение Пенсионного фонда России выплатить заявительнице всю положенную ей за это время сумму. 

По данным прокуратуры, в 2016 году власти на основании «ошибочной информации», поступившей из органов ЗАГС, признали петербурженку умершей и составили акт о ее смерти. Позже суд принял решение о прекращении выплаты пенсии. Женщина обратилась в суд, но там ей отказали в удовлетворении исковых требований. 

Это судебное решение отменили только в апреле 2022 года. Тогда же была аннулирована актовая запись о смерти женщины, а в июне ей восстановили выплаты пенсии по старости. Однако деньги за шесть лет пенсионерка так и не получила. 

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«По представлению прокуратуры Калининского района апелляционным определением Санкт-Петербургского районного суда решение районного суда отменено и постановлено новое, которым иск прокурора района удовлетворен, региональное отделение Пенсионного фонда России обязано выплатить заявительнице пенсию по старости», — говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.

Теперь пенсионерка должна получить пенсию за период с февраля 2016 года по май 2022 года. В прокуратуре заявили, что «вопросы фактического исполнения судебного постановления поставлены на контроль».

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Похожая история произошла с другим пенсионером из Петербурга. В 2023 году его признали умершим вместо его 39 летнего сына. Как пишет «Фонтанка», пенсионер узнал об этом после выписки из больницы и не смог получить пенсию, а также медицинскую помощь и реабилитацию после инсульта. Сейчас он пытается оспорить свою «смерть» через суд. 

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