СМИ: российских операторов обяжут отключать связь по требованию ФСБ

ФСБ может получить право требовать от российских операторов отключить или ограничить связь своим клиентам, поправки об этом в закон «О связи» разработали в Минцифры, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Силовики смогут направлять такие запросы в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами президента и правительства России. Их точный перечень не определен и в законопроекте описывается в общем виде как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Оператор при этом не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, отмечают журналисты. Проект законопроекта уже согласован с МВД, Минэкономразвития, Роспортребнадзором и самой ФСБ, а также получил заключения Минюста, правительства и администрации президента.

Разработку документа подтвердили и в ассоциации юристов России. Там заявили, что ФСБ будет ограничивать доступ к услугам связи при необходимости «защиты граждан и государства от угроз безопасности». Представитель ассоциации также не привел примеров ситуаций, во время которых ФСБ сможет отправлять требования операторам прекратить оказание услуг по предоставлению связи.

Эксперты и операторы рассказали «Ведомостям», что сейчас закон прямо не требует от операторов выполнять команды от ФСБ по отключению или ограничению связи, возможно также, что такое полномочие силовиков не прописано достаточно четко. Однако с весны 2025 года операторы начали получать подобные требования от разных органов власти.

«Ведомости» считают, что связь будут отключать при проведении контртеррористических операций, предотвращении массовых беспорядков, при чрезвычайных ситуациях или важных государственных мероприятиях. Собсеседники журналистов также ожидают, что в новом законопроекте будет регламентирован срок реагирования операторов на требование ФСБ об ограничении связи.