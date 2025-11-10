Пенсионерка столкнула школьницу на пути в московском метро

В Москве силовики задержали 64-летнюю пенсионерку, чье имя не называется, которая столкнула школьницу на пути в московском метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел накануне, 9 ноября. Волк подчеркнула, что женщина столкнула девочку на пути на станции «Таганская» непосредственно перед прибытием поезда.

«Ребенок в момент происшествия находился вместе с родителями, которые сразу же помогли ей подняться на платформу. Благодаря этому трагедии удалось избежать», — добавила спикер российского министерства внутренних дел.

Произошедшее попало в поле зрения камер видеонаблюдения на станции. Волк опубликовала эти кадры, а также фрагмент допроса задержанной. На нем женщина, чье лицо заблюрено, признается в содеянном.

«Я находилась на платформе станции метро “Таганская”. Рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением и захотела причинить ей физическую боль. Я толкнула ее и она упала на рельсы. Я стояла и смотрела, как ее доставали», — рассказала она.

Как уточнила Волк, задержанная оказалась жительницей Краснодара. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК).

В начале апреля пассажир московского метро напал на девушку из-за того, что та ела шаурму в вагоне поезда. Видео инцидента, снятое случайными свидетелями, распространилось в сети.

На кадрах видно, как мужчина сначала потребовал, чтобы девушка не разворачивала шаурму. Пассажирка проигнорировала это требование и приступила к еде. Тогда разгневанный пассажир ударил ее, из-за чего часть шаурмы упала на пол. Девушка никак не отреагировала на нападение, но за нее заступился один из наблюдавших конфликт пассажиров.