Кремль сообщил о желании скорейшего завершения войны в Украине

Россия желает скорейшего завершения конфликта в Украине, но предпочла бы политико-дипломатический метод его урегулирования. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершится он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва неоднократно говорила и продолжает оставаться открытой именно к политико-дипломатическому пути урегулирования. При этом сейчас, по его словам, ситуация «зависла» не по вине России.

Ранее на прошлой неделе Песков говорил о том, что именно «нежелание Киева следовать политико-дипломатическим путем» поставило на паузу мирное урегулирование в Украине. Еще одной причиной, по его словам, являются провокации со стороны европейских союзников.

Во время беседы с журналистами Песков также прокомментировал сообщения зарубежных СМИ об отсутствии Сергея Лаврова в публичном пространстве. По его словам, публикации иностранной прессы являются «абсолютно ложными» и не заслуживают внимания. Песков подчеркнул, что глава МИД «продолжает активно работать» и появится на публике, когда пройдут соответствующие мероприятия.

Кроме того, Песков рассказал о подготовке к визиту главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который должен прибыть в Россию во вторник 11 ноября. По его словам, Казахстан остается для России «особым привилегированным партнером». Он также отметил, что Москве известна готовность Астаны содействовать возможному мирному урегулированию в Украине, и эта позиция высоко оценивается. Песков напомнил, что казахстанская сторона неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для потенциальных переговоров между Россией и Украиной.