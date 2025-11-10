EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Кремль сообщил о желании скорейшего завершения войны в Украине

2 минуты чтения 12:46 | Обновлено: 13:09
Кремль сообщил о желании скорейшего завершения войны в Украине

Россия желает скорейшего завершения конфликта в Украине, но предпочла бы политико-дипломатический метод его урегулирования. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершится он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва неоднократно говорила и продолжает оставаться открытой именно к политико-дипломатическому пути урегулирования. При этом сейчас, по его словам, ситуация «зависла» не по вине России.

Ранее на прошлой неделе Песков говорил о том, что именно «нежелание Киева следовать политико-дипломатическим путем» поставило на паузу мирное урегулирование в Украине. Еще одной причиной, по его словам, являются провокации со стороны европейских союзников.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Во время беседы с журналистами Песков также прокомментировал сообщения зарубежных СМИ об отсутствии Сергея Лаврова в публичном пространстве. По его словам, публикации иностранной прессы являются «абсолютно ложными» и не заслуживают внимания. Песков подчеркнул, что глава МИД «продолжает активно работать» и появится на публике, когда пройдут соответствующие мероприятия.

Кроме того, Песков рассказал о подготовке к визиту главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который должен прибыть в Россию во вторник 11 ноября. По его словам, Казахстан остается для России «особым привилегированным партнером». Он также отметил, что Москве известна готовность Астаны содействовать возможному мирному урегулированию в Украине, и эта позиция высоко оценивается. Песков напомнил, что казахстанская сторона неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для потенциальных переговоров между Россией и Украиной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Ramil Sitdikov / Reuters

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке