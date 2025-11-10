EN
Забытая со связанными руками клиентка интерната лишилась кистей

2 минуты чтения 19:48

Сотрудники психоневрологического интерната «Обручевский» связали руки одной из своих клиенток, а позже забыли про нее. Из-за этого у нее началась гангрена, женщине пришлось ампутировать кисти рук, сообщил телеграм-канал Baza.

«Приведший к тяжелым последствиям для проживающей» инцидент в комментарии для РИА «Новости» подтвердили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. Его пресс-служба заявила, что ведется расследование и московские власти сотрудничают с правоохранительными органами.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Причиной чиновники назвали «абсолютно недопустимую» халатность сотрудников интерната. Baza утверждает, что руки 20-летней девушки были связаны шерстяными колготками. О ситуации якобы узнали муниципальные депутаты и обратились с просьбой провести проверку в Следственный комитет.

По данным телеграм-канала, пострадавшая девушка страдает эпилепсией и аутоагрессией. Ранее она пыталась нанести вред самой себе, а персонал других учреждений пытался применить к ней медицинские методы фиксации. В «Обручевском» решили использовать другой подход, который привел к непоправимым последствиям для здоровья пациентки.

Ранее журналисты рассказали о приговоренной к пяти месяцам заключения жительнице Тайваня, которая пыталась высушить феном постель своего новорожденного ребенка и заснула.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Из-за этого девочка три часа подвергалась воздействию прибора, после чего ей пришлось ампутировать три пальца на одной ноге. Общая площадь ожогов на теле ребенка составила 15%. Суд признал женщину виновной в причинении вреда своей дочери по неосторожности.

Она попыталась объяснить свой внезапный сон эффектом от приема медикаментов от послеродовой депрессии, однако суд посчитал, что женщина, являясь основным опекуном девочки, должна была учесть общеизвестную информацию о появлении ожогов при длительном использовании фена.

