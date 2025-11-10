Забытая со связанными руками клиентка интерната лишилась кистей

Сотрудники психоневрологического интерната «Обручевский» связали руки одной из своих клиенток, а позже забыли про нее. Из-за этого у нее началась гангрена, женщине пришлось ампутировать кисти рук, сообщил телеграм-канал Baza.

«Приведший к тяжелым последствиям для проживающей» инцидент в комментарии для РИА «Новости» подтвердили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. Его пресс-служба заявила, что ведется расследование и московские власти сотрудничают с правоохранительными органами.

Причиной чиновники назвали «абсолютно недопустимую» халатность сотрудников интерната. Baza утверждает, что руки 20-летней девушки были связаны шерстяными колготками. О ситуации якобы узнали муниципальные депутаты и обратились с просьбой провести проверку в Следственный комитет.

По данным телеграм-канала, пострадавшая девушка страдает эпилепсией и аутоагрессией. Ранее она пыталась нанести вред самой себе, а персонал других учреждений пытался применить к ней медицинские методы фиксации. В «Обручевском» решили использовать другой подход, который привел к непоправимым последствиям для здоровья пациентки.

