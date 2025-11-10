Доллар пережил «шок Трампа»

Показатели волатильности американской валюты снизились, достигнув значений осени 2024 года, когда президентом был предшественник Дональда Трампа Джо Байден. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам опрошенных изданием аналитиков и трейдеров, валютные рынки перестали так остро реагировать на «шок Трампа», который после его возвращения к власти в США не раз приводил к скачкам курса доллара.

Так, в компании CME Group газете сообщили, что ожидания колебаний доллара к евро и иене снизились до самого низкого уровня более чем за год. При этом индекс американской валюты, который отражает его курс к корзине мировых валют, восстановил часть утраченных позиций и приблизился к уровням прошлой осени.

Некоторые собеседники издания объяснили наблюдающуюся стабилизацию валютного рынка соглашениями, которые Белый дом заключил со своими крупными торговыми партнерами, такими как Китай и ЕС, а также с завершением цикла снижения ставок крупнейшими центробанками.

По словам руководителя отдела рыночных исследований ING Криса Тернера, «мир учится жить с Трампом». «Инвесторы научились относиться к заголовкам новостей с должной долей скепсиса», — пояснил он.

Издание напоминает, что особенно резкие колебания с курсом американской валюты происходили прошлой весной на фоне заявлений Трампа о введении импортных пошлин и опасений участников рынка относительно независимости Федеральной резервной системы США.

Однако, как отмечает газета, летом фондовые индексы США начали укрепляться, а вслед за ними рост показал и курс национальной валюты. При этом инвесторы отмечают возвращение «традиционных факторов».

Накануне Трамп заявил, что противники его политики введения импортных пошлин — дураки, а США, благодаря новым тарифам, зарабатывают триллионы долларов. Эти деньги, по его словам, вскоре будут направлены на погашение госдолга США, который на текущий момент составляет 37 триллионов долларов.

Американский президент также пообещал выплатить из прибыли, полученной после введения пошлин, по две тысячи долларов всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход. Между тем, как не раз заявляли эксперты, большая часть расходов на уплату введенных Трампом пошлин ложится не на иностранных поставщиков, а на американских импортеров, которые закладывают эти издержки в розничные цены для покупателей в США.

Ранее американские СМИ писали о планах администрации США заставить ряд других стран отказаться от своих национальных валют и заменить их долларом.