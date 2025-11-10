EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Доллар пережил «шок Трампа»

2 минуты чтения 08:56 | Обновлено: 10:29

Показатели волатильности американской валюты снизились, достигнув значений осени 2024 года, когда президентом был предшественник Дональда Трампа Джо Байден. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам опрошенных изданием аналитиков и трейдеров, валютные рынки перестали так остро реагировать на «шок Трампа», который после его возвращения к власти в США не раз приводил к скачкам курса доллара.

Так, в компании CME Group газете сообщили, что ожидания колебаний доллара к евро и иене снизились до самого низкого уровня более чем за год. При этом индекс американской валюты, который отражает его курс к корзине мировых валют, восстановил часть утраченных позиций и приблизился к уровням прошлой осени.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Некоторые собеседники издания объяснили наблюдающуюся стабилизацию валютного рынка соглашениями, которые Белый дом заключил со своими крупными торговыми партнерами, такими как Китай и ЕС, а также с завершением цикла снижения ставок крупнейшими центробанками.

По словам руководителя отдела рыночных исследований ING Криса Тернера, «мир учится жить с Трампом». «Инвесторы научились относиться к заголовкам новостей с должной долей скепсиса», — пояснил он.

Издание напоминает, что особенно резкие колебания с курсом американской валюты происходили прошлой весной на фоне заявлений Трампа о введении импортных пошлин и опасений участников рынка относительно независимости Федеральной резервной системы США.

Однако, как отмечает газета, летом фондовые индексы США начали укрепляться, а вслед за ними рост показал и курс национальной валюты. При этом инвесторы отмечают возвращение «традиционных факторов».

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Накануне Трамп заявил, что противники его политики введения импортных пошлин — дураки, а США, благодаря новым тарифам, зарабатывают триллионы долларов. Эти деньги, по его словам, вскоре будут направлены на погашение госдолга США, который на текущий момент составляет 37 триллионов долларов.

Американский президент также пообещал выплатить из прибыли, полученной после введения пошлин, по две тысячи долларов всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход. Между тем, как не раз заявляли эксперты, большая часть расходов на уплату введенных Трампом пошлин ложится не на иностранных поставщиков, а на американских импортеров, которые закладывают эти издержки в розничные цены для покупателей в США.

Ранее американские СМИ писали о планах администрации США заставить ряд других стран отказаться от своих национальных валют и заменить их долларом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке