СМИ: священника РПЦ отстранили от работы из-за увлечения покером

Патриарх Кирилл отстранил от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами РПЦ в Италии митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора (в миру Евгений Сиротенко). Против него начато церковно-судебное производство, сообщает пресс-служба Кирилла.

Причиной отстранения могло стать увлечение Нестора игрой в покер, отмечает RTVI. Священник открыто участвует под своим мирским именем в офлайн-турнирах по этой игре, которые проходят на территории европейских стран, а его фотографии за игровым столом есть на профильных порталах по покеру.

Так, фотография Сиротенко есть в фотоотчете сайта Pokernews с чемпионата Франции по покеру, который проходил в 2024 году в Париже. В главном событии фестиваля мужчина тогда занял 20 место. Одна из крупнейших баз данных по покеру The Hendon Mob содержит лишь одну запись о человеке с именем Евгений Сиротенко — он указан в ней в качестве проживающего в Париже гражданина Франции.

Профили игроков в The Hendon Mob содержат информацию только о тех турнирах, в которых они получали призовые — среди них у игрока с фамилией Сиротенко есть и чемпионат Франции 2024 года, совпадает с данными Pokernews и призовое место.

Сиротенко почти всегда «попадал в деньги» на турнирах, проводящихся во Франции, два раза он сделал это в Бразилии, столько же в Камбодже и по одному разу в Нидерландах и на Синт-Мартене. Свой первый результативный турнир Сиротенко сыграл в сентябре 2023 года, последний в сентябре этого года. Общая сумма выигрыша без учета взносов за участие немногим больше 47 тысяч долларов.

В заявлении РПЦ не указана причина отстранения Сиротенко от работы. RTVI сообщает, что митрополит Нестор был направлен на обучение в Париж в 1999 году, с тех пор он служил во Франции. До отстранения Сиротенко управлял епархиями во Франции, Бельгии, Люксембурге, Лихтенштейне, Андорре, Испании, Португалии, Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Италии, на Мальте, в Монако, Швейцарии.