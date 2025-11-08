EN
Общество

Эксперты предсказали исчезновение электронных писем

2 минуты чтения 00:30

Лондонская школа экономики совместно с датским брендом Jabra изучили, как голосовые технологии повлияют на будущее рабочих процессов, и предсказали, что к 2028 году благодаря бурному развитию искусственного интеллекта работники будут записывать голосовые сообщения вместо того, чтобы набирать письма с помощью клавиатуры. Об этом сообщает Fortune.

«К тому времени, когда поколение Альфа войдет в трудовую жизнь, искусственный интеллект будет полностью интегрирован, и их работа будет озвучиваться задолго до того, как она будет напечатана», — считает Пол Сефтон, директор по коммуникациям бренда Jabra.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

По его словам, печатание будет использоваться как нечто второстепенное. Работники будут наговаривать то, что им необходимо донести до коллег и начальства. «Набор текста станет редактированием, а не мышлением. Первый черновик будущего будет произнесен вслух», — добавил Сефтон.

По его мнению, «устная речь заменит печатание, поскольку она соответствует [человеческому] мышлению» и является более удобной и эффективной. Fortune пишет, что основным поколением, которое перейдет на голосовые технологии, будет поколение Альфа, которое выйдет на рынок труда в 2030-х годах, однако выгоду от такого способа общения получат и другие поколения. 

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Сефтон отметил, что голосовые технологии войдут не только в рабочую, но и в повседневную жизнь. В качестве примера он привел родителей, которые «находятся в постоянном движении» и которым проще говорить по телефону, нежели печатать.

В то же время другие эксперты, опрошенные изданием, выразили сомнение в том, что люди полностью перестанут пользоваться печатным текстом. Так, Фабрис Каварретта из Высшей школы экономических и коммерческих наук во Франции считает, что голосовые технологии будут использоваться для ввода текста, но получатели сообщений все также будут предпочитать текст голосу, поскольку его чтение быстрее и удобнее прослушивания аудио.

