Эксперты предсказали исчезновение электронных писем

Лондонская школа экономики совместно с датским брендом Jabra изучили, как голосовые технологии повлияют на будущее рабочих процессов, и предсказали, что к 2028 году благодаря бурному развитию искусственного интеллекта работники будут записывать голосовые сообщения вместо того, чтобы набирать письма с помощью клавиатуры. Об этом сообщает Fortune.

«К тому времени, когда поколение Альфа войдет в трудовую жизнь, искусственный интеллект будет полностью интегрирован, и их работа будет озвучиваться задолго до того, как она будет напечатана», — считает Пол Сефтон, директор по коммуникациям бренда Jabra.

По его словам, печатание будет использоваться как нечто второстепенное. Работники будут наговаривать то, что им необходимо донести до коллег и начальства. «Набор текста станет редактированием, а не мышлением. Первый черновик будущего будет произнесен вслух», — добавил Сефтон.

По его мнению, «устная речь заменит печатание, поскольку она соответствует [человеческому] мышлению» и является более удобной и эффективной. Fortune пишет, что основным поколением, которое перейдет на голосовые технологии, будет поколение Альфа, которое выйдет на рынок труда в 2030-х годах, однако выгоду от такого способа общения получат и другие поколения.

Сефтон отметил, что голосовые технологии войдут не только в рабочую, но и в повседневную жизнь. В качестве примера он привел родителей, которые «находятся в постоянном движении» и которым проще говорить по телефону, нежели печатать.

В то же время другие эксперты, опрошенные изданием, выразили сомнение в том, что люди полностью перестанут пользоваться печатным текстом. Так, Фабрис Каварретта из Высшей школы экономических и коммерческих наук во Франции считает, что голосовые технологии будут использоваться для ввода текста, но получатели сообщений все также будут предпочитать текст голосу, поскольку его чтение быстрее и удобнее прослушивания аудио.