EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры сделали духи символом доступной роскоши

2 минуты чтения 20:54 7 ноября

Парфюмерия стала неотъемлемой частью жизни покупателей поколения Z, которых называют самой быстрорастущей категорией покупателей в мире. За этой тенденцией стали следить крупнейшие производители духов, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, раньше парфюмерия считалась элементом роскоши, но сейчас зумеры покупают духи, чтобы «выразить свой стиль и поднять настроение в условиях экономической неопределенности». По словам аналитиков, эта тенденция напоминает «эффект губной помады» — он заключается в том, что люди склонны покупать небольшие предметы роскоши в периоды экономического спада.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

На этом ажиотаже зарабатывают Estee Lauder, L’Oréal и Coty, которым принадлежат такие бренды парфюмерии, как Le Labo, Tom Ford, Valentino, Yves Saint Laurent, Emporio Armani и Ambre Antique, отмечает Reuters. В своих отчетах о прибыли за последние несколько недель эти компании заявили, что будут больше инвестировать в парфюмерный бизнес, который стал их основным источником доходов.

По данным аналитической компании Circana, около 38% всех расходов на парфюмерию за первую половину этого года пришлось на домохозяйства, в которых есть представитель поколения Z. В отчете Estee Lauder сказано, что рост продаж парфюмерии компенсировал низкий спрос на косметику.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

«Ароматы переживают культурный подъем. Увеличение доходов населения и развитие среднего класса в Китае, Индии и на Ближнем Востоке способствуют устойчивому росту этой категории», — заявил старший руководитель Estee Lauder Кендал Ашер.

В этом году компания открыла около 40 новых отдельных парфюмерных бутиков по всему миру, включая ателье в Париже. Чтобы привлечь зумеров, сотрудники компании использовали искусственный интеллект: они сопоставляли ключевые слова, например, «яркий» или «счастливый», с семействами ароматов и выкладывали на основе этих данных видеоролики в тиктоке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года