Зумеры сделали духи символом доступной роскоши

Парфюмерия стала неотъемлемой частью жизни покупателей поколения Z, которых называют самой быстрорастущей категорией покупателей в мире. За этой тенденцией стали следить крупнейшие производители духов, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, раньше парфюмерия считалась элементом роскоши, но сейчас зумеры покупают духи, чтобы «выразить свой стиль и поднять настроение в условиях экономической неопределенности». По словам аналитиков, эта тенденция напоминает «эффект губной помады» — он заключается в том, что люди склонны покупать небольшие предметы роскоши в периоды экономического спада.

На этом ажиотаже зарабатывают Estee Lauder, L’Oréal и Coty, которым принадлежат такие бренды парфюмерии, как Le Labo, Tom Ford, Valentino, Yves Saint Laurent, Emporio Armani и Ambre Antique, отмечает Reuters. В своих отчетах о прибыли за последние несколько недель эти компании заявили, что будут больше инвестировать в парфюмерный бизнес, который стал их основным источником доходов.

По данным аналитической компании Circana, около 38% всех расходов на парфюмерию за первую половину этого года пришлось на домохозяйства, в которых есть представитель поколения Z. В отчете Estee Lauder сказано, что рост продаж парфюмерии компенсировал низкий спрос на косметику.

«Ароматы переживают культурный подъем. Увеличение доходов населения и развитие среднего класса в Китае, Индии и на Ближнем Востоке способствуют устойчивому росту этой категории», — заявил старший руководитель Estee Lauder Кендал Ашер.

В этом году компания открыла около 40 новых отдельных парфюмерных бутиков по всему миру, включая ателье в Париже. Чтобы привлечь зумеров, сотрудники компании использовали искусственный интеллект: они сопоставляли ключевые слова, например, «яркий» или «счастливый», с семействами ароматов и выкладывали на основе этих данных видеоролики в тиктоке.