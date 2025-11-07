EN
EN
Общество

Названа дата вступления в силу запрета на выдачу мультишенгена россиянам

18:26 | Обновлено: 19:15

Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам начнет действовать уже с 8 ноября. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, пишет РБК.

По его словам, страны ЕС обычно получают официальное уведомление о решениях Еврокомиссии на следующий день после их принятия. Ламмерт напомнил, что решение по визам приняли 6 ноября днем, а уведомление направили в пятницу 7-го ноября, а 8-го новые правила вступят в силу.

Как сообщает «Агентство» со ссылкой на данные Евростата, в прошлом году россияне получили более полумиллиона шенгенских туристических виз. И почти половина из них давали право несколько раз посещать Европу.

Так, из 541 839 выданных россиянам виз 223 996 были именно мультивизами. При этом больше всего таких разрешений оформила Италия — 108 220, еще 40 344 — Франция. А реже всего многократные визы выдавали в Германии — из 21 820 виз только 1213 документов были с правом многократного въезда.

«Агентство» отмечает, что доля мультивиз в общем количестве шенгенских виз, выдаваемых в России, снижается уже третий год подряд. Так, в 2023 году на них приходилось 49,2% всех выданных виз, в 2022-м — 72,5%, а в 2021 году, до начала войны в Украине, почти 88%.

По подсчетам Евростата, в 2024 году страны ЕС также отказали в 44 885 визах россиянам. В статистику включены все заявления, поданные в консульства стран Шенгенского соглашения в России, включая обращения от иностранных граждан, находящихся в стране.

Ранее стало известно о полном запрете на выдачу в России туристических виз с правом многократного въезда. Новые правила озвучила Еврокомиссия. Они означают, что теперь для каждой поездки в страны Шенгенской зоны нужно будет подавать отдельное заявление.

«Путешествия в Европу и свободное передвижение по ее территории — это привилегия, а не данность», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Как пояснили в Еврокомиссии, ужесточение связано с «угрозами безопасности» для ЕС, включая случаи саботажа и «использование миграции как оружия».

