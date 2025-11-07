EN
Экономика

СМИ узнали о планах властей России ввести новый налог

08:30

С 1 сентября 2026 года в России могут ввести новый «технологический сбор». Соответствующее предложение в рамках подготовки изменений в Налоговый кодекс, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, министерство финансов внесло на рассмотрение правительства.

По словам собеседника издания, знакомого с содержанием документов, сбором предлагается обложить импорт и производство отдельных видов товаров. При этом соответствующий перечень продукции, а также размер сбора, согласно пояснительной записке законопроекта, в будущем утвердит кабинет министров России.

Одновременно Минфин выступил с предложением отказаться от взимания пошлины за внесение в систему «Честный знак» сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке.

С предложением ввести промышленный сбор в критически важных отраслях, аналогичный утильсбору в автопроме, Минфин выступал еще минувшим летом. Как писала газета «Коммерсантъ», по задумке ведомства, средства, собранные с производителей и импортеров промышленной продукции, предполагается направить в спецфонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности.

Министр финансов Антон Алиханов тогда уточнял, что в первую очередь новым сбором может быть обложена радио- и микроэлектронная продукция.

В середине октября стало известно, что российские власти решили отложить кратное увеличение утильсбора на импортные автомобили. Как отмечал член генсовета «Деловой России» Олег Николаев, речь не идет о пересмотре самих пошлин, а лишь об отсрочке их введения с 1 ноября до 1 декабря.

