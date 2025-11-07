Вертолет с туристами разбился в Дагестане

В Дагестане в результате крушения вертолета, по предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный Минздрав.

«Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — рассказал агентству министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество Мир 17 минут чтения

По данным близких к силовикам телеграм-каналов Baza и Shot, на борту вертолета находились туристы, которые, вероятно летели к Сулакскому каньону и горным районам.

В свою очередь, ГТРК «Дагестан» добавляет, что вертолет упал на территорию базы отдыха в районе города Избербаш примерно в 14:40 по московскому времени. По данным МЧС по республике, вертолет летел из Кизляра в Избербаш.

В то же время «Коммерсантъ», ссылаясь на оперативные службы, пишет, что вертолет упал на частный дом и разрушил его. Издание уточняет, что в момент крушения в доме не было людей.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео Общество 15 минут чтения

Как отмечается, речь идет о вертолете Ка-226 — это модификация Ка-26. Он предназначен для перевозки грузов или небольшого числа пассажиров — до семи человек. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. Как сообщалось, все находившиеся на борту 42 пассажира и шесть членов экипажа погибли. В связи с этим местный губернатор Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур с 25 по 27 июля.