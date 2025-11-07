EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп сообщил о большом прогрессе в урегулировании войны в Украине

2 минуты чтения 10:39 | Обновлено: 14:07

Соединенные штаты еще не добились завершения войны между Россией и Украиной, но достигли большого прогресса в этом вопросе, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами пяти центральноазиатских государств в Белом доме.

По его словам, за последние месяцы его администрация «завершила восемь войн за восемь месяцев» и теперь намерена положить конец конфликту Москвы и Киева. «Мы пока не достигли этого, но, как я считаю, добились значительного прогресса. Мы хотим увидеть завершение этой войны», — сказал республиканец. Он также выразил уверенность, что стороны «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев. 

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

О некотором прогрессе на пути к достижению мира между Россией и Украиной ранее заявлял специальный посланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, сложность заключается в том, что «обе стороны не доверяют друг другу». 

«Я встречался с Владимиром Путиным шесть раз, и не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов. Однако предстоит еще много работы по протоколам безопасности для Украины и много обсуждений технических команд», — сказал он во время бизнес-форума в Майами.

Сам Трамп с начала своего второго президентского срока не раз говорил о намерении Соединенных штатов положить конец российско-украинской войне и даже озвучивал сроки. Недавно республиканец вновь поднял этот вопрос в интервью ведущей CBS News Норе О’Доннелл.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Ведущая поинтересовалась у Трампа, который называет себя «президентом мира», почему тот до сих пор не смог добиться завершения войны в Украине. Американский президент ответил, что надеется надавить на Путина с помощью жестких санкций. «Он считает, что выигрывает. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Он сам это говорил», — заявил Трамп.

Американский президент также выразил уверенность, что на этот раз сможет остановить войну в Украине «за несколько месяцев».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года