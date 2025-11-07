Трамп сообщил о большом прогрессе в урегулировании войны в Украине

Соединенные штаты еще не добились завершения войны между Россией и Украиной, но достигли большого прогресса в этом вопросе, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами пяти центральноазиатских государств в Белом доме.

По его словам, за последние месяцы его администрация «завершила восемь войн за восемь месяцев» и теперь намерена положить конец конфликту Москвы и Киева. «Мы пока не достигли этого, но, как я считаю, добились значительного прогресса. Мы хотим увидеть завершение этой войны», — сказал республиканец. Он также выразил уверенность, что стороны «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев.

О некотором прогрессе на пути к достижению мира между Россией и Украиной ранее заявлял специальный посланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, сложность заключается в том, что «обе стороны не доверяют друг другу».

«Я встречался с Владимиром Путиным шесть раз, и не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов. Однако предстоит еще много работы по протоколам безопасности для Украины и много обсуждений технических команд», — сказал он во время бизнес-форума в Майами.

Сам Трамп с начала своего второго президентского срока не раз говорил о намерении Соединенных штатов положить конец российско-украинской войне и даже озвучивал сроки. Недавно республиканец вновь поднял этот вопрос в интервью ведущей CBS News Норе О’Доннелл.

Ведущая поинтересовалась у Трампа, который называет себя «президентом мира», почему тот до сих пор не смог добиться завершения войны в Украине. Американский президент ответил, что надеется надавить на Путина с помощью жестких санкций. «Он считает, что выигрывает. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Он сам это говорил», — заявил Трамп.

Американский президент также выразил уверенность, что на этот раз сможет остановить войну в Украине «за несколько месяцев».