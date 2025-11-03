Трамп назвал возможный срок завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет остановить войну в Украине «за несколько месяцев». Об этом он сам заявил в большом интервью ведущей CBS News Норе О’Доннелл.

«Да, думаю, мы сможем этого добиться», — ответил американский президент на вопрос о том, считает ли он возможным завершить конфликт в течение «пары месяцев».

Ведущая перед этим поинтересовалась у Трампа, который называет себя «президентом мира», почему он до сих пор не смог добиться прекращения войны в Украине, и как помирил другие страны. Республиканец поделился, что во многих случаях сработали жесткие санкции и пошлины, которые ввели Соединенные штаты.

«В 60% случаев я говорил: “Если вы не прекратите боевые действия, я введу пошлины против обеих ваших стран, и вы не сможете вести дела с Соединенными Штатами. Думаю, что с Путиным этот подход тоже сработает. Просто я действовал немного иначе, так как у нас с Россией не так уж много торговых отношений. Путин, не тот, кто много у нас покупает, и это глупо. Но, думаю, он бы хотел. Думаю, он хочет торговать с нами, хочет зарабатывать для России — и это прекрасно. Мне это нравится», — заявил Трамп.

О’Доннелл спросила у Трампа, не считает, ли он, что Путин просто игнорирует его. Американский президент в ответ заявил, что Путин так себя ведет, потому что уверен в своей победе. «Он считает, что выигрывает. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Он сам это говорил. Эта война никогда бы не случилась, если бы Джо Байден не стал президентом», — вновь заявил Трамп.

Американский президент неоднократно подчеркивал, что может быстро завершить конфликт в Украине. Еще осенью 2024 года, во время предвыборной кампании, Трамп заявлял, что сможет урегулировать украинский кризис «в течение суток», однако позднее признал, что на это потребуется больше времени.

В конце октября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Американские власти также призвали Россию согласиться на немедленное прекращение огня в Украине.