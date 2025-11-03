EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп назвал возможный срок завершения войны в Украине

2 минуты чтения 10:54 | Обновлено: 13:00

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет остановить войну в Украине «за несколько месяцев». Об этом он сам заявил в большом интервью ведущей CBS News Норе О’Доннелл.

«Да, думаю, мы сможем этого добиться», — ответил американский президент на вопрос о том, считает ли он возможным завершить конфликт в течение «пары месяцев».

Ведущая перед этим поинтересовалась у Трампа, который называет себя «президентом мира», почему он до сих пор не смог добиться прекращения войны в Украине, и как помирил другие страны. Республиканец поделился, что во многих случаях сработали жесткие санкции и пошлины, которые ввели Соединенные штаты.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

«В 60% случаев я говорил: “Если вы не прекратите боевые действия, я введу пошлины против обеих ваших стран, и вы не сможете вести дела с Соединенными Штатами. Думаю, что с Путиным этот подход тоже сработает. Просто я действовал немного иначе, так как у нас с Россией не так уж много торговых отношений. Путин, не тот, кто много у нас покупает, и это глупо. Но, думаю, он бы хотел. Думаю, он хочет торговать с нами, хочет зарабатывать для России — и это прекрасно. Мне это нравится», — заявил Трамп. 

О’Доннелл спросила у Трампа, не считает, ли он, что Путин просто игнорирует его. Американский президент в ответ заявил, что Путин так себя ведет, потому что уверен в своей победе. «Он считает, что выигрывает. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Он сам это говорил. Эта война никогда бы не случилась, если бы Джо Байден не стал президентом», — вновь заявил Трамп.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Американский президент неоднократно подчеркивал, что может быстро завершить конфликт в Украине. Еще осенью 2024 года, во время предвыборной кампании, Трамп заявлял, что сможет урегулировать украинский кризис «в течение суток», однако позднее признал, что на это потребуется больше времени. 

В конце октября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Американские власти также призвали Россию согласиться на немедленное прекращение огня в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой