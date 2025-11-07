EN
Экономика

СМИ: крупнейший российский производитель танков решил массово уволить сотрудников

2 минуты чтения 10:32

Крупнейший в России производитель танков — «Уралвагонзавод» — проведет «оптимизацию», в рамках которой уволит до 10% своих сотрудников. Об этом пишет новостной портал E1.ru, ссылаясь оказавшейся в распоряжении редакции приказ исполнительного директора предприятия, подписанный 7 октября.

«Произвести оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10% от их среднесписочной численности», — говорится в документе.

Кроме того, в нем прописано, что решения о том, кто именно попадет под сокращения, будет принимать специальная комиссия. Уволенным сотрудникам должны выплатить компенсации в размере до трех средних месячных зарплат.

Как отмечает издание, «оптимизация» должна быть проведена до февраля 2026 года. Одновременно предприятие откажется от найма новых сотрудников. «Упразднить в структурных подразделениях вакантные штатные единицы руководителей, специалистов и служащих», — говорится в приказе.

Между тем, пожелавшие остаться анонимными сотрудники «Уралвагонзавода» рассказали журналистам, что сокращения, вероятно, затронут значительно больше 10% штате предприятия.

«По нашим данным, сокращение для большинства подразделений составляет до 50% от их штатной численности. В результате работоспособные, высококвалифицированные специалисты теряют рабочие места», — сообщил порталу один из собеседников.

В свою очередь, представители «Уралвагонзавода» в ответ на обращение издания подтвердили проведение «оптимизации», но не уточнили в чем она заключается. «В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства», — ответили там.

В пресс-службе также заявили, что предприятие продолжает поиск и найм новых сотрудников. Там уточнили, что в первую очередь это касается высококвалифицированных специалистов и опытных рабочих с дефицитными специальностями.

«Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех» и является крупнейшим производителем танков в России. По данным СМИ, ежемесячно завод выпускает около 20 основных боевых танков Т-90, а также восстанавливает более сотни старых советских танков Т-72. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года завод, как сообщалось, перешел сначала на усиленный, а затем на круглосуточный режим работы.

В середине октября пресс-служба предприятия объявила о его переходе на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение там объяснили падением спроса на гражданскую продукцию.

