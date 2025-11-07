Российские школьники увлеклись «наркотическим» орехом

Школьники в России стали массово скупать на маркетплейсах так называемый «наркотический» орех — сушеные плоды растения бетель. Накануне об этом сообщил телеграм-канал Baza, а депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с требованием запретить свободную продажу ореха, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что орех стал популярным благодаря «опьяняющему» эффекту. Входящее в его состав психоактивное вещество, алкалоид ареколин, воздействует на нервную систему, вызывая жар и помутнение сознания. По данным Baza, продажу этого ореха уже ограничили в некоторых азиатских странах. При этом его стоимость на российских маркетплейсах не превышает тысячи рублей.

Хамзаев написал в своем обращении, что в течение последнего месяца он получает большое количество обращений от родителей школьников. Он потребовал провести проверку и по ее итогам ограничить свободную продажу бетельного ореха. По его данным, у тех, кто употреблял орехи, наблюдались галлюцинации, головная боль и судороги.

Позже Роспотребнадзор «взял на контроль» появившиеся в СМИ данные о бетельном орехе. В сообщении ведомства говорится, что орех может вызывать привыкание и приводить к развитию рака ротовой полости. В Роспотребнадзоре также добавили, что его сотрудники направили обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли, чтобы та повлияла на продавцов и ограничила продажу ореха.

Бетельный орех растет Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. По словам главного нарколога Подмосковья Виталия Холдина, из-за его употребления «появляются тревожность, бессонница и другие расстройства нервной системы». Также он может вызывать проблемы с деснами и зубами, которые могут окраситься в красный цвет и начать выпадать, и приводит к раку пищевода.