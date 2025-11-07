EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские школьники увлеклись «наркотическим» орехом

2 минуты чтения 17:42

Школьники в России стали массово скупать на маркетплейсах так называемый «наркотический» орех — сушеные плоды растения бетель. Накануне об этом сообщил телеграм-канал Baza, а депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с требованием запретить свободную продажу ореха, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что орех стал популярным благодаря «опьяняющему» эффекту. Входящее в его состав психоактивное вещество, алкалоид ареколин, воздействует на нервную систему, вызывая жар и помутнение сознания. По данным Baza, продажу этого ореха уже ограничили в некоторых азиатских странах. При этом его стоимость на российских маркетплейсах не превышает тысячи рублей.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Хамзаев написал в своем обращении, что в течение последнего месяца он получает большое количество обращений от родителей школьников. Он потребовал провести проверку и по ее итогам ограничить свободную продажу бетельного ореха. По его данным, у тех, кто употреблял орехи, наблюдались галлюцинации, головная боль и судороги.

Позже Роспотребнадзор «взял на контроль» появившиеся в СМИ данные о бетельном орехе. В сообщении ведомства говорится, что орех может вызывать привыкание и приводить к развитию рака ротовой полости. В Роспотребнадзоре также добавили, что его сотрудники направили обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли, чтобы та повлияла на продавцов и ограничила продажу ореха.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

Бетельный орех растет Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. По словам главного нарколога Подмосковья Виталия Холдина, из-за его употребления «появляются тревожность, бессонница и другие расстройства нервной системы». Также он может вызывать проблемы с деснами и зубами, которые могут окраситься в красный цвет и начать выпадать, и приводит к раку пищевода.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года