EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти европейской страны решили выкупить местные активы «Лукойла» из-за угрозы топливного кризиса

2 минуты чтения 18:04

Власти Молдовы предложили «Лукойлу» выкупить часть его активов в стране. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету. Из-за ухода с рынка российской компании Молдова оказалась на грани топливного кризиса, Жунгиету возглавляет рабочую группу по урегулированию ситуации.

В Молдове крупнейшая российская нефтяная компания владеет сетью автозаправок и единственным складом нефтепродуктов на территории аэропорта Кишинева, который используется для заправки самолетов.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Как заявил министр Жунгиету, с 21 ноября «Лукойл», в соответствие с новым американскими санкциями, больше не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина в республику. В связи с этим администрация международного аэропорта Кишинева уже предупредила авиакомпании о возможных перебоях с заправкой самолетов.

Чтобы избежать кризисной ситуации, правительство Молдовы готово выкупить часть активов «Лукойла». При этом сделку нужно завершить до 17 ноября, уточнил Дорин Жунгиету.

Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре, разрешив завершить операции с компанией до 21 ноября. После этого российский нефтяной гигант объявил о намерении продать зарубежные активы и достаточно быстро получил предложение от нефтетрейдера Gunvor Group. Компания, основанная миллиардером Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Торбьерном Торнквистом, объявила о намерении купить 100% Lukoil International GmbH. Однако в пятницу 7 ноября стало известно, что она отозвала свое предложение.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

«Лукойл» владеет активами в 11 странах. В их числе нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти и газа в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, странах Африки и Латинской Америки.

Издание The Moscow Times со ссылкой на аналитиков сообщает, что примерно четверть капитализации «Лукойла» приходится именно на его зарубежное подразделение. Рыночная стоимость компании на Московской бирже составляет около 3,7 триллиона рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года