Власти европейской страны решили выкупить местные активы «Лукойла» из-за угрозы топливного кризиса

Власти Молдовы предложили «Лукойлу» выкупить часть его активов в стране. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету. Из-за ухода с рынка российской компании Молдова оказалась на грани топливного кризиса, Жунгиету возглавляет рабочую группу по урегулированию ситуации.

В Молдове крупнейшая российская нефтяная компания владеет сетью автозаправок и единственным складом нефтепродуктов на территории аэропорта Кишинева, который используется для заправки самолетов.

Как заявил министр Жунгиету, с 21 ноября «Лукойл», в соответствие с новым американскими санкциями, больше не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина в республику. В связи с этим администрация международного аэропорта Кишинева уже предупредила авиакомпании о возможных перебоях с заправкой самолетов.

Чтобы избежать кризисной ситуации, правительство Молдовы готово выкупить часть активов «Лукойла». При этом сделку нужно завершить до 17 ноября, уточнил Дорин Жунгиету.

Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре, разрешив завершить операции с компанией до 21 ноября. После этого российский нефтяной гигант объявил о намерении продать зарубежные активы и достаточно быстро получил предложение от нефтетрейдера Gunvor Group. Компания, основанная миллиардером Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Торбьерном Торнквистом, объявила о намерении купить 100% Lukoil International GmbH. Однако в пятницу 7 ноября стало известно, что она отозвала свое предложение.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах. В их числе нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти и газа в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, странах Африки и Латинской Америки.

Издание The Moscow Times со ссылкой на аналитиков сообщает, что примерно четверть капитализации «Лукойла» приходится именно на его зарубежное подразделение. Рыночная стоимость компании на Московской бирже составляет около 3,7 триллиона рублей.