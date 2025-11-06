СМИ зафиксировали «утечку мозгов» из российской медицины

В России число ученых-медиков сократилось более чем на четверть за последние 15 лет. К такому выводу пришли «Ведомости», проанализировав данные Росстата.

В 2024 году в российских научных организациях работали 8387 специалистов с учеными степенями кандидата и доктора наук. Это на 27% меньше, чем в 2010-м. При этом количество докторов наук за этот период снизилось на 24%, до 3058 человек, а кандидатов — почти на 29%, до 5329.

В Минздраве изданию заявили, что дефицита кадров в медицинской науке не наблюдают. По словам представителя ведомства, в 2019–2024 годах число исследователей в этой сфере оставалось стабильным, а годовые колебания не превышали 2%. Он также допустил, что часть специалистов могла перейти в прикладные сферы, учитываемые в статистике Росстата как естественные или технические науки.

Эксперты, в свою очередь, называют несколько причин сокращения числа исследователей. По словам вице-президента Российской академии образования Владимира Филиппова, ключевым фактором стала демографическая ситуация. Поколение родившихся в 1990-е оказалось малочисленным, что привело к снижению числа студентов и аспирантов. Кроме того, отметил он, защита диссертаций в последние годы стала сложнее из-за особого контроля за качеством научных работ и борьбы с плагиатом.

Ученый секретарь ректората Пироговского университета Ольга Демина в беседе с «Ведомостями» добавила, что наличие ученой степени по-прежнему влияет на доход сотрудников. Во многих медицинских учреждениях предусмотрены надбавки, гранты и премии для специалистов с учеными степенями. Однако главным стимулом для исследователей остаются престиж профессии и возможности профессионального роста.

По данным «Ведомостей», схожие тенденции наблюдаются и в других отраслях. Например, в сельском хозяйстве за 15 лет число исследователей также сократилось на четверть. Эксперты связывают это с уходом специалистов в коммерческий сектор, где условия работы лучше, в зарплаты выше, чем в академической науке.