Общество

Прием мелатонина связали с повышенным риском для сердца и жизни

2 минуты чтения 15:13 | Обновлено: 18:30
Длительный прием мелатонина может быть связан с ростом риска развития сердечной недостаточности и повышением вероятности смерти. Об этом со ссылкой на результаты работы ученых из Университета штата Нью-Йорк пишет «Коммерсантъ».

Исследователи изучали показатели взрослых пациентов с диагностированной бессонницей из базы данных TriNetX, которая предоставляет ученым информацию из электронных медицинских карт по всему миру. Они отобрали 65,5 тысячи человек, которые неоднократно получали от врача назначение на мелатонин и принимали его не менее года.

После этого ученые отобрали страдающих от бессонницы людей, не принимавших мелатонин. Они проанализировали динамику изменений в состоянии здоровья людей из обеих групп.

Сердечная недостаточность была диагностирована у 4,6% пациентов в группе, где принимали мелатонин, и у 2,7% из тех, кто его не принимал. Госпитализированы из-за проблем с сердцем были 19% пациентов в принимающей препарат группе и 6,6% среди людей, не лечившихся с использованием мелатонина. Смерть «от любой причины» наступила у 7,8% пациентов из первой группы и у 4,3% — из второй.

Ученые отмечают, что результаты их работы позволяют говорить о наличии статистической связи между болезнями сердца и смертью, а также приемом мелатонина. Однако, как отмечается в тексте, это еще не означает, что вещество вызывает эти проблемы.

Опрошенные журналистами российские эксперты критически отнеслись к результатам работы американских коллег. Они отметили, что ученые из США не учитывали целый ряд важных факторов, в том числе дозу препарата и образ жизни, а также, вероятно, проводили исследование на нерепрезентативной выборке.

При этом они согласились, что мелатонин нельзя назвать полностью безопасным препаратом, если он употребляется без контроля специалистов продолжительное время. Это может увеличить риски подавления репродуктивной системы и развития аутоиммунных реакций, рассказал «Коммерсанту» заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

Фото:Unsplash

