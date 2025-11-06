EN
Общество

Коммунальщики рассказали о самых необычных находках в канализации

2 минуты чтения 21:33

Руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин рассказал RTVI, какие необычные предметы сотрудники компании обнаруживали в канализации.

По его словам, в этом году одной из самых необычных «находок» стало большое количество арбузов. «Вероятно, нерадивые торговцы выкинули в открытый люк самосвал испорченного товара», — предположил Чучалин.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

Еще одним необычным предметом, обнаруженным в канализации, оказалась деревянная шпала, которую нашли около очистных сооружений. «Как она вообще плыла и прошла повороты сети, остается загадкой», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что многие крупные предметы оказываются в канализации вопреки здравому смыслу. Там, по его словам, работники «Росводоканала» могут обнаружить мобильные телефоны, ключи, украшения и обувь. «Люди случайно роняют их в унитаз или сливные отверстия, а иногда специально избавляются от ненужных вещей таким образом», — заявил Чучалин.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

При этом главной причиной засоров и поломок он назвал сплющенные пластиковые бутылки, которые могут преодолевать очистительные сооружения и попадать в осадок сточных вод. К этой же категории мусора Чучалин отнес смытые ушные палочки. Он подчеркнул, что в канализацию можно смывать только биоразлагаемые отходы.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин обвинил жителей столицы Татарстана в том, что те не умеют пользоваться унитазами. Его возмутил доклад директора местного «Водоканала», который сообщил об износе сетей на 70%. Метшин посетовал, что люди научились пользоваться смартфонами и искусственным интеллектом, но не унитазами, и призвал чиновников проводить «просветительские работы» с населением.

