Общество

Минздрав сообщил об износе почти четверти оборудования в больницах

2 минуты чтения 09:02 | Обновлено: 09:04

В российских государственных больницах и поликлиниках необходимо заменить 24,8% оборудования, а результаты реализации программы по модернизации здравоохранения отстают от плановых, пишут «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Программа модернизации техники предусмотрена федеральным проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения России» и должна была завершиться в 2025 году. Но власти продлили ее до 2030 года. Если темпы ее реализации сохранятся, то к этому времени получится достичь показателя в 10% по доле изношенного оборудования.

Программу по замену техники в больницах запустили в 2021 году, тогда доля изношенного оборудования составляла 35,1%. При этом в 2024 и 2025 годах реальное число закупленной техники отставало от запланированного. В прошлом году ожидалась закупка 41 тысячи единиц техники, в текущем — 66 тысяч. Но в больницы в 2024 году поступила 41 тысяча, а в 2025 году (данные до 1 октября) 40 тысяч.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что одной из причин отставания от целевых показателей проекта может быть отсутствие ряда приборов российского производства. Такая ситуация наблюдается при закупках аппаратов для МРТ, заявил гендиректор компании MDPro Алексей Ванин.

Изношенным в материале называет оборудование, чей срок эксплуатации превысил 10 лет. Приоритет в рамках программы отдается замене приборов, вышедших из строя, а также тех, чей износ достиг отметки в 80-90%.

Также в рамках модернизации системы здравоохранения Минздрав планирует заняться состоянием зданий и сооружений больниц и поликлиник, пишут журналисты со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. В конце прошлого года он анонсировал продление программы до 2030 года для закупки еще 62 тысяч приборов, но в паспорте проекта нет целевых показателей по этому пункту, заметили журналисты.

