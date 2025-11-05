В Кремле объяснили развитие систем вооружений защитой от «горячих голов»

В Кремле прокомментировали последние сообщения об успешных испытаниях новейших систем вооружений, таких как крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и безэкипажный подводный аппарат «Посейдон», передает РИА «Новости».

Как пишет агентство, журналист спросил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, какого эффекта от этих сообщений ждут в Кремле и не приведут ли они к новой гонке вооружений в мире.

«Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, предсказуемость, и стать надежным щитом против, скажем так, горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия», — ответил Песков.

Накануне западные СМИ сообщили, что 5 или 6 ноября американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. Как сообщалось, пуск ракеты, которая не будет оснащена ядерным боезарядом, произведут с военной базы Ванденберг в Калифорнии. После этого она должна пересечь примерно половину Тихого океана и поразить условную цель на полигоне противоракетной обороны, который расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Отмечалось, что этот запуск станет первым в США испытанием средства доставки ядерного боезаряда после заявления президента страны Дональда Трампа о том, что США будут снова испытывать свое ядерное оружие из-за «аналогичных тестов» в других странах.