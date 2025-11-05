EN
В Кремле объяснили развитие систем вооружений защитой от «горячих голов»

2 минуты чтения 13:13 | Обновлено: 13:17

В Кремле прокомментировали последние сообщения об успешных испытаниях новейших систем вооружений, таких как крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и безэкипажный подводный аппарат «Посейдон», передает РИА «Новости».

Как пишет агентство, журналист спросил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, какого эффекта от этих сообщений ждут в Кремле и не приведут ли они к новой гонке вооружений в мире.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

«Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, предсказуемость, и стать надежным щитом против, скажем так, горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия», — ответил Песков.

Накануне западные СМИ сообщили, что 5 или 6 ноября американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. Как сообщалось, пуск ракеты, которая не будет оснащена ядерным боезарядом, произведут с военной базы Ванденберг в Калифорнии. После этого она должна пересечь примерно половину Тихого океана и поразить условную цель на полигоне противоракетной обороны, который расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Отмечалось, что этот запуск станет первым в США испытанием средства доставки ядерного боезаряда после заявления президента страны Дональда Трампа о том, что США будут снова испытывать свое ядерное оружие из-за «аналогичных тестов» в других странах.

