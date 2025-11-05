EN
Общество

Российские ученые создали саморазлагающийся пластик

2 минуты чтения 12:36 | Обновлено: 12:37

Ученые из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали новый полимер, который устойчив к внешним воздействиям и способен естественным образом разлагаться в природе. Об этом говорится в результатах нового исследования, опубликованного в Journal of Polymers and the Environment, сообщает РИА «Новости». 

По словам авторов, в настоящее время упаковки для бытового и промышленного использования изготавливают из полимеров на основе нефтепродуктов. Проблема, как отмечается, в том, что ископаемые ресурсы ограничены, и в ближайшее столетие человечество рискует столкнуться с дефицитом или даже полным отсутствием сырья для производства привычных товаров. 

Преимуществом полимеров в сравнении с другими материалами является повышенная стойкость к внешним воздействиям. Однако именно это свойство создает сложности с утилизацией, так как после сжигания или механического измельчения остаются непереработанные частицы в виде микропластика.

В ходе лабораторных экспериментов российские ученые смогли создать новый полимер на основе веществ из переработанной биомассы деревьев и побочных продуктов земледелия. Сообщается, что материал способен выдерживать температуры до 300 градусов и потенциально может разлагаться без накопления отходов.

«Для получения полимера была использована каталитическая реакция образования триазолов, являющая частью концепции «клик»-химии — современного подхода к синтезу органических соединений, отмеченного Нобелевской премией», — рассказал заведующий лабораторией химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза ТулГУ Богдан Карлинский.

Он считает, что это направление стоит развивать, так как возобновляемые материалы помогут в будущем перейти к концепции замкнутого цикла, достичь углеродной нейтральности и избежать проблем, связанных с истощением невозобновляемых ресурсов.

Ранее канадские ученые выяснили, что личинки могут помочь с проблемой пластикового загрязнения. Оказалось, что личинки восковой моли способны метаболически перерабатывать пластик в липиды и запасать его в виде жира. 

