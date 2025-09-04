Личинки могут помочь с проблемой пластикового загрязнения

Канадские ученые выяснили, что личинки восковой моли, также известные как восковые черви способны метаболически перерабатывать пластик, в том числе наиболее популярный его вид полиэтилен, в липиды и запасать его в виде жира. Об этом сообщает EurekAlert.

В материале сказано, что о способности личинок разлагать полиэтилен стало известно еще в 2017 году, однако новое исследование было посвящено биологическим механизмам этого процесса и изучению влияния на червей диеты, состоящей исключительно из пластика.

«Около двух тысяч восковых червей могут разложить целый полиэтиленовый пакет всего за 24 часа, однако мы полагаем, что добавление стимуляторов питания, таких как сахар, может значительно уменьшить количество червей», — рассказал Брайан Кассоне, профессор биологии университета Брандона в Канаде. Он добавил, что понимание процесса биодеградации — разложения сложных веществ — «имеет ключевое значение для использования личинок восковой моли для крупномасштабной очистки от пластика».

Ученые сравнили процесс разложения пластика личинками с поеданием стейка. По их словам, в это время человек потребляет много насыщенных и ненасыщенных жиров, которые откладываются в жировой ткани в виде липидных резервов, а не используются в качестве энергии.

Исследование также показало, что поедание личинками полиэтилена приводит к их быстрой гибели. Питаясь только пластиком, они живут не дольше нескольких дней и сильно теряют в весе. В то же время ученые надеются разработать специальную добавку, которая поможет личинкам переваривать полиэтилен.