Россиянки описали идеального мужчину

Жительницы России рассказали, каким, по их мнению, должен быть идеальный мужчина. Среди главных его качеств россиянки выделили зрелость, хороший заработок и спортивное телосложение. Об этом со ссылкой на результаты опроса KION и Twinby пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно полученным данным, 52% опрошенных считают, что идеальный мужчина существует и их представление о нем вполне реально. Воплощением «мужества» для россиянок оказался Джеймс Бонд. На втором месте значится мистер Дарси из «Гордости и предубеждения», а на третьем — Кристиан Грей из франшизы «Пятьдесят оттенков серого». В список также вошли Серкан Болат из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» и Костя из «Кухни».

Почти половина опрошенных женщин в России заявили, что «залогом идеала» является зрелость. По их мнению, мужчина должен быть старше своей партнерши. В то же время в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, чаще отдают предпочтение ровесникам.

По данным аналитиков, более 60% респонденток выбирают партнера с высшим образованием. Однако среди молодежи 18–24 лет образование играет меньшую роль. Так, четверть опрошенных (25%) отметили, что этот фактор «не имеет значения».

Важным критерием для россиянок также оказался и уровень дохода партнера. Более половины опрошенных заявили, что мужчина должен зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Выяснилось, что женщины также отдают предпочтение спортивным и более высоким, но без «гигантизма», мужчинам. Кроме того, респондентки отметили важность ухоженности. По данным KION и Twinby, россиянки чаще обращают внимание на взгляд, а мужчины — на одежду.

Среди личностных качеств идеального партнера женщины чаще всего выделяли надежность, верность и заботливость. При этом большинство опрошенных полагают, что идеальный мужчина должен быть нейтрален к эзотерике.

Оказалось, что женщины также чаще выбирают «интеллигентного и умного партнера», в то время как мужчины считают, что девушки ищут «уверенного и сильного». По мнению опрошенных, главной ценностью идеального мужчины являются семья и отношения.

Ранее People назвал самого сексуального мужчину года. По версии американского журнала, им оказался 37-летний британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалу Netflix «Бриджертоны».