Криминал

Люди в масках расстреляли отправившегося в аптеку подростка

2 минуты чтения 17:49

В Казахстане трое вооруженных мужчин в масках открыли огонь по группе молодых людей. В результате погиб 17-летний Торехан Тореали, еще трое были ранены. Об этом сообщают Orda.kz и Kazinform.

Инцидент произошел вечером 2 ноября в селе Тюлькубас Туркестанской области. По словам очевидцев, к компании подростков подъехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин в масках и начали стрелять без разбора. Несколько человек успели спрятаться, но пули задели четверых. Один из них — 17-летний Торехан — погиб на месте.

Мать погибшего, Эльмира Айдаралиева, рассказала местным СМИ, что ее сын вместе со старшим братом вышел в аптеку купить капли для глаз. «Мой ребенок просто оказался не в том месте. Он спрятался под машину, но один из них вытащил его за шею, бросил на землю и выстрелил в сердце. Все было сделано хладнокровно. Второго мальчика тоже хотели убить, но пуля пролетела мимо. После этого они сели в машину и уехали», — сказала она.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

По словам пострадавших, они не стали вызывать скорую помощь на месте, опасаясь, что неизвестные в масках могут вернуться. До больницы добрались самостоятельно. В управлении здравоохранения региона сообщили, что состояние двух пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Третий выписан на амбулаторное лечение.

По данным полиции, личности нападавших установлены. Один из них уже задержан. Местные жители предположили, что преступники готовились к атаке заранее, потому что были экипированы и действовали слаженно. Есть версия, что стрелки перепутали цель и на самом деле приехали «разбираться» с другими. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

