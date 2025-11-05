EN
Общество

Названы лучшие российские города для карьерного роста

2 минуты чтения 19:34

Рекрутинговый сервис SuperJob назвал города России, где проще всего построить карьеру. Лидером рейтинга стала Москва, 69% экономически активных респондентов считают ее лучшим местом для профессионального роста.

На втором месте оказалась Казань (54%), которая впервые обошла Санкт-Петербург (53%). В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (53%), Тюмень (52%) и Краснодар (47%). Далее следуют Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).

Исследование проводилось в сентябре–октябре 2025 года среди 20,5 тысячи жителей 37 российских городов с населением свыше 500 тысяч человек. Участников спрашивали, считают ли они свой город лучшим для развития карьеры.

По данным SuperJob, наименее благоприятными для карьерного роста оказались Оренбург и Ульяновск (по 18% положительных ответов), Волгоград (21%), а также Новокузнецк, Липецк и Киров (по 22%).

Аналитики отмечают, что жители крупных региональных центров стали чаще воспринимать свои города как перспективные для карьеры. Особенно заметен рост во Владивостоке и Набережных Челнах. За год число положительных ответов там увеличилось на семь процентных пунктов. В Москве и Петербурге, напротив, доля уверенных в карьерных возможностях горожан немного снизилась, на три и четыре пункта соответственно.

SuperJob фиксирует рост интереса к региональным городам с 2023 года, когда после ухода международных компаний часть работодателей и специалистов начала искать новые возможности вне столиц.

Ранее были названы российские регионы с самыми высокими зарплатами. В двенадцати субъектах средний доход жителей превышает 100 тысяч рублей в месяц. Лидирует Чукотка, где средняя зарплата составляет 193 тысячи рублей, за ней — Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тысячи) и Москва (161 тысяча).

В список также вошли Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области.

