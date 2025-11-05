Названы лучшие российские города для карьерного роста

Рекрутинговый сервис SuperJob назвал города России, где проще всего построить карьеру. Лидером рейтинга стала Москва, 69% экономически активных респондентов считают ее лучшим местом для профессионального роста.

На втором месте оказалась Казань (54%), которая впервые обошла Санкт-Петербург (53%). В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (53%), Тюмень (52%) и Краснодар (47%). Далее следуют Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).

Исследование проводилось в сентябре–октябре 2025 года среди 20,5 тысячи жителей 37 российских городов с населением свыше 500 тысяч человек. Участников спрашивали, считают ли они свой город лучшим для развития карьеры.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

По данным SuperJob, наименее благоприятными для карьерного роста оказались Оренбург и Ульяновск (по 18% положительных ответов), Волгоград (21%), а также Новокузнецк, Липецк и Киров (по 22%).

Аналитики отмечают, что жители крупных региональных центров стали чаще воспринимать свои города как перспективные для карьеры. Особенно заметен рост во Владивостоке и Набережных Челнах. За год число положительных ответов там увеличилось на семь процентных пунктов. В Москве и Петербурге, напротив, доля уверенных в карьерных возможностях горожан немного снизилась, на три и четыре пункта соответственно.

SuperJob фиксирует рост интереса к региональным городам с 2023 года, когда после ухода международных компаний часть работодателей и специалистов начала искать новые возможности вне столиц.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Ранее были названы российские регионы с самыми высокими зарплатами. В двенадцати субъектах средний доход жителей превышает 100 тысяч рублей в месяц. Лидирует Чукотка, где средняя зарплата составляет 193 тысячи рублей, за ней — Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тысячи) и Москва (161 тысяча).

В список также вошли Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области.