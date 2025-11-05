EN
СМИ рассказали о желающей «досуха обескровить» Европу России

2 минуты чтения 07:49 | Обновлено: 10:25

Власти России перешли к новой тактике действий в отношении стран Европы и работающих на ее территории предпринимателей — они используют любую возможность, чтобы нанести им финансовый ущерб, пишет Politico.

Связанные с Москвой хакерские группы активизируют свои атаки на европейские предприятия, а также на правительственные учреждения и муниципалитеты. Цель этих действий — нанести государствам и предпринимателям значительный финансовый ущерб.

Автор статьи, старший научный сотрудник Атлантического совета при НАТО Элизабет Броу, отмечает, что у большинства компаний есть страховка для покрытия ущерба от кибератак, однако обычно она покрывает убытки от единичных инцидентов. Когда они становятся системными, страховщики пересматривают свои оценки рисков и выплаты за оформление страховки начинают расти.

Так, владельцы подводного силового кабеля EstLink 2, поврежденного судном российского «теневого флота» Eagle S, заявили об убытках в размере почти 60 миллионов евро. Ремонт кабеля почти всегда обходится в несколько миллионов евро, а закрытие аэропортов на несколько часов, отмены рейсов или изменения их расписания также ведут к значительным убыткам.

Россия же, по мнению Броу, стремиться увеличить стоимость ведения бизнеса в Европе и расходы государств на функционирование своих органов власти. При этом возможности стран ЕС убедить Москву отказаться от этой тактики на данный момент минимальны.

Кибератаки Кремль сочетает с другими действиями, например, с отправкой посылок с бомбами через логистические компании, поджогами торговых центров, повреждениями подводных кабелей и трубопроводов, а также запуском беспилотников, считает Броу. Но наибольшие риски частным компаниям приносят все же DoS атаки, которыми связанные с России кибергруппировки занимаются еще с середины прошлого десятилетия.

Ранее Броу в колонке для Politico писала о рисках для пассажиров воздушных и морских судов, которые Россия создает глушением сигнала GPS в расположенных рядом с европейскими странами регионах. Москва делает это для защиты своей инфраструктуры, однако данная мера вызывает рост количества экстренных ситуаций, угрожающих безопасности пассажиров самолетов и кораблей.

Горящие новости
